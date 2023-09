Bulgarien: »Fehlerhafte« Flugabwehrraketen für Kiew

Evgeniy Maloletka/AP Abschuss einer russischen Drohne über Kiew (30.5.2023)

Sofia. Bulgarien will die Ukraine mit Flugabwehrraketen und Munition unterstützen. Die neue Lieferung von Rüstungsgütern wurde am Mittwoch vom Parlament in Sofia gebilligt. Dabei handelt es sich laut Vorlage der »pro-westlichen« Regierungsmehrheit um fehlerhafte Raketen für Flugabwehrkomplexe S-300 sowjetischer Bauart. Diese könnten, wie es hieß, in Bulgarien nicht mehr repariert werden. Die für die Ukraine bestimmte Munition kommt aus dem bulgarischen Innenministerium, wo sie nicht mehr gebraucht werde.

Die seit Anfang Juni in Sofia amtierende Regierung von Ministerpräsident Nikolaj Denkow leistet mehr militärische Unterstützung für die Ukraine als es bei dem vorausgegangenen Übergangskabinett der Fall war. Erst Anfang August hatte Bulgarien beschlossen, gepanzerte Transportfahrzeuge sowjetischer Bauart in die Ukraine schicken. (dpa/jW)