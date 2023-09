China verurteilt US-Sanktionen

Liu Zheng/AP/dpa Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin in Beijing (14.3.2023)

Beijing. China hat die USA nach weiteren Sanktionen gegen chinesische Unternehmen davor gewarnt, »sich in innere Angelegenheiten Chinas unter dem Deckmantel der Menschenrechte einzumischen«, wie es Außenamtssprecher Wang Wenbin am Mittwoch in Beijing formulierte. Am Vortag hatten mehrere US-Behörden ihren Hinweis für Unternehmen aus der Provinz Xinjiang erneuert. Zudem sanktionierten die USA drei Firmen aus der flächenmäßig größten Provinz im Nordwesten Chinas. Begründet wurden die Maßnahmen mit der Verletzung von Minderheitenrechten. Wang Wenbin sprach von »jahrhundertealten Lügen«, mit denen China »verleumdet« werden solle. Die Rechte und Interessen von Menschen aller ethnischen Gruppen würden geschützt. (dpa/jW)