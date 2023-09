Blair Gable/REUTERS Längst kein Ausrutscher mehr: Die Ehrung eines ehemaligen Waffen-SS-Angehörigen durch den kanadischen Premierminister (r.) und den ukrainischen Präsidenten (2.v.l.)

Das US-Medienprojekt Breakthrough News wird an diesem Donnerstag in seiner »Freedom Side«-Liveshow die Konferenz »Der Bandera-Komplex. Der ukrainische Faschismus – Geschichte, Funktion, Netzwerke« von junge Welt und Melodie & Rhythmus vorstellen. Als Talkgast haben die Breakthrough News-Produzenten und -Moderatoren Eugene Puryear und Rania Khalek den New Yorker Publizisten Moss Robeson eingeladen – einen der Hauptredner der Konferenz, die am 29. Oktober in Berlin stattfinden wird. Weitere Themen der Show werden der Skandal um die Ehrung eines ehemaligen Waffen-SS-Angehörigen durch den kanadischen Premierminister und den ukrainischen Präsidenten sowie der Geschichtsrevisionismus der deutschen Ampelregierung und das Weißwaschen des ukrainischen Faschismus sein.

Breakthrough News ist ein unabhängiges sozialistisches Medien- und Bildungsprojekt, das 2020 von den Journalisten Ben Becker und Eugene Puryear in New York City gründet wurde. In seinen Sendungen wird regelmäßig über die Aktivitäten der internationalen antikapitalistischen Linken berichtet und kommen Aktivisten von sozialen Bewegungen aus der ganzen Welt zu Wort.

Die Show startet um 21 Uhr MESZ und wird auf der Homepage von Breakthrough News zu sehen sein: breakthroughnews.org/freedom