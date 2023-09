»Die PARTEI« setzt auf Sonneborn und Schriftstellerin Berg

Philipp von Ditfurth/dpa Nichts zu lachen: Martin Sonneborn im EU-Parlament (Straßburg, 9.5.2023)

Mainz. Die Satirepartei »Die PARTEI« geht mit ihrem Vorsitzenden Martin Sonneborn und Schriftstellerin Sibylle Berg an der Spitze in den Europawahlkampf. Die beiden wurden am Wochenende in Mainz auf die ersten beiden Plätze der Liste gewählt, wie Sonneborn am Montag dpa sagte. Bei der vergangenen Europawahl hattedie Partei zwei Plätze im EU-Parlament errungen. Der Satiriker Nico Semsrott verkündete Anfang 2021 seinen Austritt aus der Partei, so dass sie zuletzt nur noch Sonneborn im Parlament vertrat. (dpa/jW)