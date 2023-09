Selenskij bestätigt Ankunft von »Abrams«-Panzern

Armin Weigel/dpa Kampfpanzer M1 Abrams auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels (27.1.2022)

Kiew. Die ersten schweren Kampfpanzer vom Typ »Abrams« sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij in der Ukraine angekommen. »Die Abrams sind schon in der Ukraine und bereiten sich darauf vor, unsere Brigaden zu verstärken«, schrieb Selenskij am Montag auf Telegram. Insgesamt haben die Vereinigten Staaten die Übergabe von 31 dieser Panzer an die Ukraine angekündigt. Selenskij machte keine Angaben zur Anzahl der bereits im Land befindlichen US-Panzer.

Seit Kriegsbeginn beläuft sich die US-Rüstungsgüterhilfe für die Ukraine nach Regierungsangaben auf 43,9 Milliarden Dollar. Zuletzt wurden Waffen und Ausrüstung im Wert von 128 Millionen Dollar aus Beständen des US-Militärs neu genehmigt. (dpa/jW)