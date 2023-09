DVRK lässt wieder Ausländer ins Land

---/Government of Primorsky Krai Region/AP/dpa Grenzüberschreitend: Kim Jong Un in Russland (17.9.2023)

Beijing. DIe Demokratische Volksrepublik Korea lässt Angaben aus China zufolge erstmals seit mehr als drei Jahren wieder Ausländer ins Land. Wie der chinesische Fernsehsender CCTV am Montag mit Verweis auf nordkoreanische Quellen berichtete, müssen einreisewillige Ausländer bei ihrer Ankunft allerdings eine zweitägige Quarantäne in Kauf nehmen. Nordkoreanische Medien berichteten zunächst nicht über die Grenzöffnung. Die DVRK ist seit Anfang 2020 weitgehend von der Welt abgeschnitten. Die Grenzschließung war eine Reaktion auf die Corona-Pandemie. Auch eigenen Staatsbürgern im Ausland wurde die Einreise verweigert. In den vergangenen Monaten gab es bereits erste Anzeichen für eine Öffnung. So nahmen an den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Endes des Koreakriegs in Pjöngjang im Juli Delegationen aus China und Russland teil. Außerdem entsandte Nordkorea Athleten zu den Asienspielen in die chinesische Stadt Hangzhou. (AFP/jW)