Bericht: Polnische Unimot verhandelt über Anteil an PCK-Raffinerie

Patrick Pleul/dpa Anlagen zur Rohölverarbeitung auf dem Gelände der PCK-Raffinerie in Schwedt

Berlin. Der polnische Konzern Unimot ist Insidern zufolge an einem Einstieg bei der PCK-Ölraffinerie im brandenburgischen Schwedt interessiert. Unimot verhandele mit dem Ölkonzern Shell über dessen Anteil von 37,5 Prozent, sagten am Montag zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Unimot sei ein Interessent, aber nicht der einzige. Unimot, Shell und das Bundeswirtschaftsministerium lehnten eine Stellungnahme ab. Die Mehrheit an der Raffinerie gehört mit gut 54 Prozent dem russischen Konzern Rosneft, wird aber vom Bund verwaltet. Auch von Rosneft war am Montag kein Kommentar zu erhalten.

Deutschland hatte den Ölverarbeiter PCK, der den Osten Deutschlands und Teile Westpolens mit Benzin versorgt, im September vergangenen Jahres unter die Treuhandschaft der Bundesnetzagentur gestellt und das mit der Sicherung der Energieversorgung begründet. Eine Klage Rosnefts war im März zurückgewiesen worden. Die polnische Regierung hatte das Wirtschaftsministerium im Juni zu mehr Tempo aufgefordert, Rosneft aus dem Konzern zu drängen, um den Weg für polnische Investoren freizumachen. Unimot ist ein privates Unternehmen, das unter anderem Tankstellen in Polen und weiteren Ländern Europas, darunter Deutschland, betreibt. (Reuters