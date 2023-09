Spekulationen über bevorstehende Lieferung von US-Raketen

South Korea's Joint Chiefs of Staff/YNA/dpa Start einer Artillerie-Kurzstreckenrakete vom Typ ATACMS in Südkorea (29.7.2017)

Washington. Die USA könnten der Ukraine übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bald ATACMS-Raketen mit höherer Reichweite zur Verfügung stellen. Die US-Regierung werde das von Kiew geforderte Waffensysten in Kürze bereitstellen, berichteten die Washington Post und der US-Sender NBC News am Freitag unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Quellen. Laut Washington Post handelt es sich um eine ATACMS-Variante, die mit Streumunition bestückt werden kann. NBC News berichtete, Präsident Biden habe dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Bereitstellung »einer kleinen Zahl« an ATACMS bereits bei seinem Besuch in Washington am Donnerstag in Aussicht gestellt.

Die Ukraine fordert die ATACMS-Raketen des Herstellers Lockheed Martin mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern seit längerem. Sie werden vom Boden zu Zielen am Boden abgefeuert und treffen, falls es nicht gelingt, sie abzufangen, sehr präzise. Neuere Modelle sind lenkungsfähig, ältere nicht. Sie werden wegen ihrer Reichweite oft mit den deutschen »Taurus«-Marschflugkörpern verglichen, die Kiew ebenfalls fordert. Die »Taurus«-Marschflugkörper sind für die Zerstörung von Bunkern und geschützten Gefechtsständen in bis zu 500 Kilometer Entfernung geeignet. Bei beiden Waffensystemen besteht theoretisch die Möglichkeit, dass damit auch Ziele tief in Russland angegriffen werden können. (dpa/jW)