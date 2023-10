Zürich. In der kommenden Ski-Alpin-Saison wird es nun doch keine Weltcuppremiere der Teamkombination geben. Das teilte der Skiweltverband FIS am Freitag nach einer zweitägigen Sitzung in Zürich mit. Man brauche »mehr Zeit (…) zur Verbesserung des Produkts«. (dpa/jW)