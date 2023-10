Tokio. Die russische Tennisspielerin Weronika Kudermetowa hat ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour gewonnen. Die 26jährige setzte sich am Sonntag beim mit 780.637 US-Dollar dotierten Turnier in Tokio gegen die Weltranglistenvierte Jessica Pegula aus den USA mit 7:5, 6:1 durch. Ihren ersten Erfolg hatte Kudermetowa 2021 in Charleston (South Carolina) eingefahren. (sid/jW)