Bologna. Die offenbar bevorstehende Fusion der beiden größten Radsportteams Jumbo-Visma und Soudal Quick-Step hat erste personelle Konsequenzen. Giro-d’Italia-Sieger Primož Roglič wird die in dieser Saison dominierende Spitzenmannschaft Jumbo-Visma zum Saison­ende verlassen. Das gab der Slowene am Sonnabend vor seinem Sieg beim Giro dell’Emilia bekannt. »Ich kann nur bestätigen, dass ich das Team verlassen werde«, sagte Roglič, der noch einen Vertrag bis 2025 hat. Das niederländische Team bestätigte gleichentags die Freigabe. In Italien geht Roglič nach dem Giro dell’Emilia, den er vor Tadej Pogačar gewann, noch beim Eintagesrennen Tre Valli Varesine sowie bei der Lombardeirundfahrt, dem letzten Höhepunkt der Saison, an den Start. Weil die Supermarktkette Jumbo nach der Saison 2024 als Hauptsponsor aussteigt, steht laut Medienberichten eine spektakuläre Fusion mit dem Topteam Soudal Quick-Step um Exweltmeister Remco Evenepoel (Belgien) an. (sid/dpa/jW)