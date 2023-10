Position

In der aktuellen Ausgabe des Magazins der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend berichtet ein Genosse aus Nürnberg über Erfahrungen, die er als Auszubildender bei einer großen Kette im Buchhandel gemacht hat – bis zu seiner Kündigung noch in der Probezeit. Eine Genossin hat in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme des hessischen Bildungswerks beobachtet, dass die Mitarbeiter dort »keine richtige Ahnung« gehabt haben, »was sie acht Stunden mit uns machen sollten«. Außerdem: Berichte von Teilnehmern der ersten Kuba-Solidaritätsbrigade der SDAJ seit zehn Jahren und Beiträge zum Heftschwerpunkt Arbeiter- und Umweltbewegung. (jW)

Position. Magazin der SDAJ, Heft 4/2023, 43 Seiten, 1,70 Euro, Bezug: Verein Position e. V., Hoffnungstr. 18, 45127 ­Essen, E-Mail: position@sdaj-netz.de

Ausdruck

Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe des Magazins der Tübinger Informationsstelle Militarisierung sind »Grenzen«. Andreas Seifert schreibt über Chinas Verhältnis zu seinen Seegrenzen. Der Konflikt um die Kontrolle über das Südchinesische Meer sei, »losgelöst von ideologischen Begründungsmustern«, eine Auseinandersetzung »um Ressourcen«: »Der Fisch im und die Bodenschätze unter dem Meer sind die treibenden Elemente.« Ben Müller liefert einen Überblick zu Landgrenzen und Grenzkonflikten in Südasien. Pablo Flock schreibt über »völkerrechtliche und De-facto-Grenzen« in der von Marokko besetzten Westsahara. Das Fazit ist ernüchternd: »Mit zunehmender militärischer Unterlegenheit und abnehmender internationaler Unterstützung rückt die Hoffnung der sahrauischen Unabhängigkeitsbewegung auf völkerrechtlich versprochene Grenzen und Selbstbestimmung in immer phantastischere Ferne.« Lena Schmailzl diskutiert das israelische »Checkpointmanagement« als Instrument der Regulierung der »industriellen Reservearmee« Israels: »Der Begriff einer industriellen Reservearmee – morgens um sechs Uhr am Checkpoint von Nilin ist er greifbar.« Außerdem: Yasmina Dahm über Bulgariens boomende Rüstungsindustrie, Jürgen Wagner über den Umbau der deutschen Marine für »Großmachtkriege«. (jW)

Ausdruck. Magazin der Informationsstelle Militarisierung, Nr. 114, September 2023, 71 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Informationsstelle Militarisierung e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen oder PDF-Download über ­imi-online.de