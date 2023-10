Gegen den 2014 verstorbenen Schauspieler Maximilian Schell (»Urteil von Nürnberg«) werden Vorwürfe sexualisierter Gewalt erhoben. Seine Tochter Nastassja Schell sprach in Interviews mit RTL und Bild von »Streicheleinheiten« und Berührungen im intimen Bereich. Damals habe sie gedacht, das sei normal, sagte sie: »Das ist nicht normal, kann ich jetzt sagen.« Und: »Für mich hätte er vor Gericht gehört und Strafe büßen müssen.« Zuvor hatte die Schauspielerin Marie Theres Relin in einem neuen Buch von sexuellen Übergriffen durch einen nicht namentlich genannten Onkel berichtet, sie ist Schells Nichte. (dpa/jW)