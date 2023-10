Die Schauspielerin Sandra Hüller (»Requiem«, »Toni Erdmann«, »Anatomie eines Falls«) hat auf dem Filmfest Hamburg den Douglas-Sirk-Preis überreicht bekommen. Am besten sei, wenn man gar nicht erklären müsse, warum jemand den Preis bekomme, sagte Festivalleiter Albert Wiederspiel am Samstag abend in Hamburg. »Der Preis für Sandra Hüller war längst fällig, eigentlich warteten wir nur auf eine Gelegenheit.« (dpa/jW)