Bei den 71. Filmfestspielen in der baskischen Metropole San Sebastián hat erstmals eine Spanierin den Preis für den besten Film gewonnen. Die »Goldene Muschel« ging an den Film »O corno« (»Das Horn«) der Regisseurin Jaione Camborda, einer Absolventin der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film. Darin erzählt sie die Geschichte einer Muschelsammlerin in Galicien während der Franco-Diktatur, die illegale Abtreibungen durchführt und nach einem unerwarteten Ereignis nach Portugal fliehen muss. (dpa/jW)