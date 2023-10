Unter der Schirmherrschaft der Bestsellerautorin Cornelia Funke ist am Sonnabend erstmals »Claras Preis« für Kurzgeschichten an zwölf Jugendliche verliehen worden. »Wir alle sind so überwältigt von der Qualität der Texte und beeindruckt von diesen jungen Schreiberlingen«, sagte Funke dazu der dpa in Hamburg. 270 Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren hätten Texte eingereicht. Die zwölf Preisträger und 15 weitere Jugendliche werden nun in Funkes italienischen Wohnort Volterra in der Toscana eingeladen, um dort in Dreier- und Vierergruppen an ihren Kurzgeschichten zu arbeiten. Diese sollen im Herbst 2024 in einem Band veröffentlicht werden. (dpa/jW)