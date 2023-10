Die Autorenvereinigung PEN Berlin ist in den internationalen PEN-Verband (Poets, Essayists, Novelists) aufgenommen worden. »Die Zusammenarbeit mit PEN International verbessert die Informationsflüsse, wenn es um verfolgte Autorinnen und Autoren geht, und ermöglicht uns, sie besser zu unterstützen«, sagte der Sprecher des Vereins, der Journalist Deniz Yücel, am Freitag. Die Aufnahme sei am Donnerstag auf der Generalversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit entschieden worden. Der PEN Berlin hat circa 600 Mitglieder und wurde voriges Jahr gegründet, nachdem eine Reihe prominenter Autoren das PEN-Zentrum Deutschland im Streit verlassen hatte. (dpa/jW)