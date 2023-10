Peter Nicholls/REUTERS Für viele Menschen auf Inseln im Nordatlantik und in der Nordsee sind Fähren die einzige Verbindung zum Festland (Dover)

Das Fährwesen in Großbritannien befindet sich in einer tiefen Krise: Steigende Kosten, die Folgen des »Brexits« und immer kleiner werdende Margen könnten die Branche schon bald ruinieren. Zu spüren bekommen das in erster Linie die Beschäftigten, deren Arbeitsbedingungen sich zusehends verschlechtern.

Nun drohen bei einem Fährbetreiber Streiks. Denn vergangene Woche sind Gespräche zwischen der Isle of Man Steam Packet Company und der Gewerkschaft Nautilus International (NI) gescheitert. Um Kosten zu drücken, möchte das Unternehmen von der Isle of Man neue Dienstverträge einführen, die den Arbeitern vorschreiben, zwei Wochen auf den Fähren zu leben. Die Gewerkschaft lehnt das strikt ab.

NI verhandelt schon seit zwei Jahren mit dem Unternehmen über neue Dienstverträge. Da es keine Bewegung gab, begann Ende August eine Abstimmung der Gewerkschaftsmitglieder über Kampfmaßnahmen. Zum endgültigen Abbruch der Gespräche kam es am Donnerstag, nachdem die Steam Packet Company gedroht hatte, Gewerkschaftsmitglieder zu entlassen und unter schlechteren Konditionen wieder einzustellen, wenn sie die Änderungen der Arbeitsverträge nicht akzeptierten, erklärte NI in einer Mitteilung. »Das Unternehmen hat sich in den vergangenen zwei Jahren geweigert, auf die berechtigten Bedenken unserer Mitglieder hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen, die das Leben an Bord auf ihr Familienleben haben wird, einzugehen«, so NI. Mit dem neuen Dienstvertrag würden die Arbeiter 83 Tage pro Jahr weniger zu Hause verbringen können.

In der letzten Verhandlungsrunde bot das Unternehmen einen Bonus von 6,85 Pfund (7,90 Euro) pro Tag auf See an sowie eine Verkürzung von 83 auf 76 Tage. In den Medien verkaufte Steam Packet das als »großzügiges Angebot«, die Gewerkschaft sprach dagegen von einer »Beleidigung« und erklärte, »aufgrund mangelnder Fortschritte und im Einklang mit unseren Verpflichtungen aus dem von NI und Steam Packet unterzeichneten Tarifvertrag (…) ein unabhängiges Schlichtungsverfahren beantragt« zu haben. Das wurde von der Unternehmerseite nun abgelehnt. Damit sind die Gespräche beendet, und die Gewerkschaft bereitet Kampfmaßnahmen vor.

Der Arbeitskampf auf der Isle of Man ist exemplarisch für die Krise der Fähren in Großbritannien und Irland. Erst Ende August hatte der Betreiber P&O angekündigt, die wichtige Handelsroute zwischen Dublin und Liverpool zum Jahresende zu schließen. Wie viele Fährbetreiber ist auch P&O im Besitz eines in Dubai ansässigen Konzerns.

Für viele Menschen auf Inseln im Nordatlantik und in der Nordsee sind Fähren die einzige Verbindung zum Festland. Von den Schiffen hängen u. a. die Versorgung mit Lebensmitteln sowie das dortige Post- und Gesundheitssystem ab. Richtig Profit kann mit den Fähren, die zwischen den Inselgruppen oft nur mit wenigen Passagieren und Waren verkehren, viel Personal benötigen und teuren Treibstoff verschlingen, aber kaum gemacht werden. Die Betreiber kürzen daher die Fährinfrastruktur immer stärker zusammen.

Auch Steam Pack möchte mit dem neuen Dienstvertrag Kosten »sparen«. Geschäftsführer Brian Thomson rechtfertigte das gegenüber der BBC damit, dass das »Leben-an-Bord-Modell« es seinem Unternehmen ermöglichen würde, »flexibler« auf schlechtes Wetter und Reiseunterbrechungen zu reagieren. Garry Elliot von der Gewerkschaft NI erklärte ebenfalls in der BBC, dass, wenn das Unternehmen diese Änderungen durchsetzen werde, es »keine andere Wahl gebe, als für Arbeitskampfmaßnahmen zu stimmen«.

NI ist die erste grenzüberschreitende Gewerkschaft für maritime Fachkräfte. Ihr Sitz ist in London, doch sie hat auch Mitglieder in anderen Ländern, vor allem in den Niederlanden und der Schweiz. Laut den Zahlen des britischen Gewerkschaftsverbands TUC hat sie knapp 16.000 Mitglieder.