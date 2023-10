T.Freitag/Westfalennews/dpa Ermitteln gegen Kollegen: Beamte der Spurensicherung am Tatort (Bad Salzuflen, 3.6.2023)

Eine Verkehrskontrolle wegen Fahrens ohne Führerschein endete für den 19jährigen Bilel am 3. Juni in Bad Salzuflen beinahe tödlich. Sechs Polizisten schossen ganze 34 Mal auf ihn, acht Kugeln trafen ihn direkt. Wie steht es um Bilel und seine Familie?

Er ist brustabwärts querschnittsgelähmt und befindet sich aktuell in der Reha. Er wurde operiert, aber es stehen wahrscheinlich noch weitere Eingriffe an. Gegen ihn wird wegen »versuchten Mordes« ermittelt, angeblich soll er mit hoher Geschwindigkeit auf die Cops zugerast sein. Auch gegen seine Mutter wird wegen »Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis« ermittelt, weil Bilel am 3. Juni, eine Woche vor seiner Fahrscheinprüfung, mit ihrem Auto unterwegs war. Die Familie erhält generell wenig Unterstützung und wurde nach dem Vorfall sehr spät bzw. gar nicht erst informiert.

Am 15. Juli hatte Ihr Bündnis bereits eine erste Demonstration in Herford organisiert, die durch die Polizei nur wenige hundert Meter vom Startpunkt quasi zum Erliegen gebracht worden war. Für den 7. Oktober ist nun eine weitere geplant.

Wir wollen zum einen Druck ausüben, weil die Ermittlungen noch laufen, aber wir protestierten auch als Reaktion auf die letzte Demo, die ja sehr früh beendet werden musste. Wir fordern Aufklärung: Es gibt keinen Grund, der in irgendeiner Weise 34 Schüsse auf einen unbewaffneten Jungen rechtfertigen könnte. Und wir zweifeln an der offiziellen Version der Polizei, deswegen muss der Fall vor allem unabhängig aufgeklärt werden und nicht von einer anderen Polizeibehörde. Gegen die Cops wird lediglich wegen »versuchter Körperverletzung« ermittelt, weil es eine Routinesache bei Schusswaffeneinsätzen ist, und nicht etwa wegen »versuchten Mordes«. Und selbstverständlich fordern wir staatliche Unterstützung für Bilels Familie.

Bereits die vergangene Demonstration war von verschiedenen Seiten einer Diskreditierungskampagne ausgesetzt. Womit ist diesmal zu rechnen?

Letztes Mal wurden unter anderem die Geschäfte in der Innenstadt von der Polizei dazu aufgefordert, früher zu schließen. Es wurde sozusagen ein Bedrohungsszenario gezeichnet, der Protest als gefährlich und kriminell dargestellt. Diesmal ist die Debatte geprägt von der City-Kirmes, die am gleichen Wochenende stattfinden soll. Deswegen wird von verschiedenen Seiten gesagt, die Demo müsse verschoben oder gar verboten werden, obwohl das rechtlich sehr unwahrscheinlich ist. Demo und Kirmes finden räumlich getrennt statt, unsere Route verläuft nicht direkt daran vorbei. Unabhängig davon denken wir, dass solche Ereignisse auch parallel stattfinden können müssen und Protest möglich sein muss.

Das Polizeiaufgebot wird wohl erneut sehr groß sein. Letztes Mal waren mehrere Hundertschaften, Pferde- und Hundestaffeln sowie Drohnen im Einsatz – also alles, was die Polizei so auffahren kann und was in keinem Verhältnis zur Anzahl der Teilnehmenden stand, die bei 400 bis 500 Menschen lag.

Eine unrühmliche Rolle spielt bei alldem die Lokalpresse, vor allem die Neue Westfälische, die als inoffizielles Sprachrohr der Polizei auftritt.

Die Berichterstattung ist leider sehr unkritisch und unprofessionell. Es werden immer unbestätigte Informationen, die Bilel belasten, in der Headline als Tatsachen ohne Konjunktiv geschrieben. Informationen, die die Polizei belasten könnten, werden dagegen als Vermutung formuliert. Und das prägt auch den Diskurs. Dabei werden die Menschen, die berechtigterweise wütend sind und Aufklärung fordern, pauschal kriminalisiert und als gefährlich dargestellt. Es wird zum Beispiel von sogenannten gewaltbereiten jungen Männern gesprochen und teilweise werden dadurch rassistische Stereotype befeuert. Auch wird die Demo immer Antipolizeidemo genannt, das verschiebt den Fokus von dem, was Bilel widerfahren ist: die 34 Schüsse – und auch, dass man legitimerweise die Polizei kritisieren darf, denn Polizeigewalt ist ein strukturelles Problem in Deutschland.