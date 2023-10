privat Abchasen erinnern am Samstag in Aqwa auf dem Platz der Freiheit an im Krieg mit Georgien getötete Verwandte

Wer sich beim Auswärtigen Amt in Berlin erkundigt, dem wird von Reisen nach Abchasien »dringend« abgeraten. Die Warnung aus dem Haus Baerbock ist logisch. Denn wer aufbricht in die Kaukasusrepublik Abchasien südlich der russischen Grenze bei Sotschi, kann rasch begreifen, dass die Welt nicht so ist, wie deutsche Diplomaten sie sehen wollen.

Am Sonnabend feierte Abchasien den 30. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Dabei ist das etwa 200.000 Einwohner zählende Land am Schwarzen Meer nach Auffassung der Bundesregierung und der politischen Führung in Tbilissi ein Teil Georgiens. In der späten Sowjetzeit war Abchasien als Autonome Republik ein Teil der Georgischen Sowjetrepublik. Die sowjetische »Autonomie« erwies sich jedoch als brüchige Konstellation, bei der sich die Abchasen seit Stalins Zeiten erheblich benachteiligt sahen.

Lenin hatte noch dafür gesorgt, dass die Abchasen eine eigene Sowjetrepublik formieren konnten. Nach dem Zerfall der Sowjetunion aber versuchte der nationalistisch ausgerichtete georgische Staat, die Abchasen gewaltsam seinem ethnonationalistischen Projekt zu unterwerfen. So ließ Georgien am 14. August 1992 Truppen in das inzwischen de facto eigenständige Abchasien einmarschieren. Dagegen formierte sich unter Führung des abchasischen Präsidenten Wladislaw Ardsinba eine breite nationale Befreiungsbewegung. Deren bewaffneter Widerstand wurde unterstützt von Kräften der russischen Linkspatrioten, benachbarten Völkern im Nordkaukasus und von Teilen des russischen Militärs.

Die gesellschaftliche Breite des abchasischen Widerstandes und der desorganisierte Zustand der mit kriminellen Banden verfilzten georgischen Streitkräfte führten zu einer Niederlage Georgiens: Am 30. September 1993 vertrieben abchasische Soldaten die letzten georgischen Einheiten über den Grenzfluss Egry (georgisch: Enguri, russisch: Inguri). Die Brücke über den Fluss hatten 1948 deutsche Kriegsgefangene gebaut. Seither wird der 30. September in Abchasien als »Tag des Sieges im Vaterländischen Krieg des Volkes Abchasiens« begangen. Während des mehr als einjährigen Krieges waren mehrere tausend Menschen umgekommen. Abchasischer Stolz und georgischer Hochmut hatten die Fronten verhärtet. Auf beiden Seiten kam es zu Übergriffen gegen Zivilisten. Ein großer Teil der in Abchasien lebenden Georgier, mehr als 40 Prozent der Bevölkerung, verließ zum Kriegsende das Land.

Die ersten Jahre der Unabhängigkeit waren für die Bewohner Abchasiens eine äußerst schwere Zeit, mit Armut und für viele auch mit Hunger. Stundenlange Stromausfälle gehörten zum Alltag. Die russische Führung unter Präsident Boris Jelzin boykottierte Abchasien. Erst unter Wladimir Putin änderte sich die russische Haltung. Nach dem Überfall Georgiens auf Südossetien sorgte er im August 2008 für die Anerkennung sowohl Südossetiens als auch Abchasiens. Russland stationierte, gestützt auf Verträge mit der abchasischen Regierung, Truppen und Grenzschützer. Inzwischen haben auch Syrien, Venezuela, Nicaragua und die Inselrepublik Nauru im Pazifik Abchasien anerkannt.

Nach der Anerkennung durch Russland ging es mit Abchasien aufwärts. Dank russischer Hilfe wurden Straßen, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten renoviert. Der Rubel ist das Zahlungsmittel, und die meisten Abchasen haben inzwischen neben der abchasischen auch die russische Staatsbürgerschaft. In der Innenstadt der Hauptstadt Aqwa (georgisch: Sochumi, russisch: Suchum) wird der Besucher morgens geweckt durch Hammerschläge von Bauarbeitern, untermalt mit kaukasischer Folkloremusik. Überall an der mehr als 200 Kilometer langen, von Palmen gesäumten subtropischen Küste entstanden neue kleine Hotels und Gaststätten. Abchasien wurde attraktiv für russische Besucher, nicht zuletzt für Reisende mit kleinem Geldbeutel. Es ist nicht die russische Bourgeoisie, die sich an den Stränden der Republik räkelt. Es sind meist Werktätige mit mittlerem oder niedrigem Einkommen und Rentner, die sich eine Auszeit in der Republik gönnen.

Die Parade der abchasischen Streitkräfte zum »Tag des Sieges« zeigt, wie absurd der Anspruch Georgiens auf Abchasien ist. Doch die Forderung nach Annexion Abchasiens durch Georgien wird immer wieder in Deklarationen der NATO und Durchhalteparolen westlicher Politiker an die georgische Führung erneuert. Wer bei der Parade in Aqwa in die Gesichter der jungen Soldaten und Offiziere schaute, konnte jedoch sehen: Für die Verteidigung der Republik steht eine junge Generation bereit, die nie Georgisch sprach und niemals georgische Pässe besaß. Die jungen Soldaten, die Schützenpanzer und Lkw mit Drohnen auf den Ladeflächen fahren, sind schon in der Republik Abchasien geboren und aufgewachsen. Auch abseits der Parade zeigten viele abchasische Bürger an diesem Tag Flagge.

In seiner Rede auf abchasisch und russisch vor Beginn der Parade erinnerte Abchasiens Präsident Aslan Bschania an die »kolossalen Schäden«, die das Land durch den Krieg und den »extremen Nationalismus« Georgiens erlitten habe. Bschania würdigte, dass es den Abchasen gelungen sei, »30 Jahre freies Leben« zu erreichen. Dies sei bei Kriegsende 1993 eine »unmöglich erscheinende Aufgabe« gewesen. Dennoch liegt in Aqwa ein Schatten auf der Festtagsstimmung: Mit Sorge verfolgen die Bewohner Abchasiens die militärische Zerschlagung der Republik Bergkarabach und die Flucht großer Teile der dortigen armenischen Bevölkerung. Abchasien hatte gute Beziehungen zur international nicht anerkannten Republik.

Auf Diskussionsveranstaltungen warnt der frühere abchasische Außenminister und jetzige Sekretär des Sicherheitsrates der Republik, Sergej Schamba, die Ereignisse in Karabach könnten in Georgien »Kräfte stärken, die zur Revanche gegen Abchasien drängen«. Abchasien, so Schamba, müsse daher »mit allen Möglichkeiten rechnen«. Die Botschaft ist eindeutig: Abchasien wird seine schwer errungene Unabhängigkeit unter allen Umständen verteidigen.