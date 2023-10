Andrew Hay/REUTERS Alternative Protestform: Altar gegen die Wiederaufstellung des Denkmals für de Oñate (Española, 27.9.2023)

Es ist schon das zweite Attentat im Zusammenhang mit einer Statue des spanischen Eroberers Juan de Oñate: Ein 23jähriger hat am Donnerstag am Rande einer Demonstration in Española im US-Bundesstaat New Mexico einem Demonstranten aus nächster Nähe in die Brust geschossen. Das Opfer musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schütze hatte sich durch eine rote Kappe mit der Aufschrift »MAGA« als Anhänger der extrem rechten Bewegung »Make America Great Again« von Expräsident Donald Trump zu erkennen gegeben. Schon 2020 war in der größten Stadt der Region, Albuquerque, ein Mann bei einer Demonstration zur Entfernung einer ähnlichen Statue angeschossen worden.

Brutaler Unterdrücker

Die Demonstration in Española richtete sich gegen die Wiedereinweihung eines Reiterdenkmals zu Ehren des Konquistadoren. De Oñate war als Gouverneur der Kolonie Neu-Mexiko für die brutale Unterdrückung und Missionierung des indigenen Volks der Acoma verantwortlich. 1599 erhoben sich die Acoma, hatten aber gegen die viel besser ausgerüsteten Spanier keine Chance. Nach drei Tagen war der Aufstand beendet, rund 800 Acoma sollen dabei gestorben sein. Die Spanier bestraften die Acoma auf brutalste Weise: Allen Männern, die älter als 25 Jahre waren, wurde ein Fuß abgehackt. Alle Acoma, die über zwölf Jahre alt waren, Frauen wie Männer, mussten 20 Jahre Sklavendienst leisten.

Am Donnerstag sollte nun die Statue vor dem Gebäude des Rio Arriba County aufgestellt werden. In der Nacht zuvor hatte eine Gruppe überwiegend indigener Demonstranten vor dem Gebäude in Zelten übernachtet, berichtete der Regionalsender KOB 4. Als das County angesichts der zu erwartenden Proteste am Donnerstag kurzfristig beschloss, die Aufstellung der Statue vorerst auszusetzen, feierte die Gruppe, während sich eine andere Gruppe aus Spanischstämmigen darüber beschwerte, dass ihre Kultur und Geschichte ignoriert werde. Als sich der Täter, der als Ryan Martinez identifiziert wurde, den Feiernden schnellen Schrittes näherte und sie laut AP auch obszön beleidigte, kam es zu einem kleinen Handgemenge. In diesem soll Martinez eine Waffe gezogen und abgedrückt haben. Dabei traf er den 42jährigen Angehörigen der Hopi und Klimaschutzaktivisten Jacob Johns aus Seattle in die Brust. Der Täter konnte zunächst fliehen, wurde aber kurz darauf festgenommen. Seine Tat ist auf Videos festgehalten. Er wird wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt. Da er offenbar keine Vorstrafen besitzt, könnte er dennoch ohne Kaution auf freien Fuß kommen.

»Wir sind fest davon überzeugt, dass dies der Definition von Hassverbrechen und inländischem Terrorismus entspricht«, sagte Mateo Peixinho, einer der Organisatoren der Proteste, am Sonnabend gegenüber Reuters. Einer Recherche von Source New Mexico zufolge hatte der Täter seit geraumer Zeit auf seiner Facebook-Seite Trump-Propaganda verbreitet. Dort ist er außerdem mit einer sogenannten Gadsden-Fahne aus dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zu sehen, die in letzter Zeit häufig von der extremen Rechten benutzt wird. »Im Jahr 2021 lud Martinez ein Foto hoch, auf dem er neben einem weißen Mercedes-Benz steht und eine Pistole im Hosenbund stecken hat«, berichtete Source New Mexico weiter.

Aufarbeitung der Geschichte

Der landesweite Protest gegen Statuen von europäischen Kolonialherren und Südstaatenhelden der Konföderierten hatte 2020 nach der Ermordung von George Floyd durch Polizisten begonnen. Er führte dazu, dass viele Denkmale abgebaut wurden, auch das in Española. Es war wie zahlreiche andere Statuen des blutrünstigen Konquistadoren in New Mexico zum 400. Jahrestag der Ankunft der Spanier errichtet worden. »Wenn sie die Statue aufstellen wollen, sollten sie zumindest die wahre Geschichte erzählen, damit jeder weiß, wer dieser Mann war«, forderte ein Demonstrant im Regionalsender KOAT 7. Und auch Christina Castro vom indigenen Agrarkollektiv »Three Sisters« meinte an gleicher Stelle: »Sie können stolz auf ihr Erbe sein, ohne den Völkermord zu verherrlichen.«