Wer sich informieren will, wie der aktuelle Stand der »Normalisierungsgespräche« zwischen Israel und Saudi-Arabien ist, die seit einigen Monaten unter der Regie der US-Regierung stattfinden, hat es schwer: Die Verhandlungen werden so konsequent abgeschirmt, dass es nur Gerüchte und Spekulationen, aber keine gesicherten Informationen über die inhaltlichen Vorstellungen der drei beteiligten Staaten gibt. Die Sprecherinnen und Sprecher der Biden-Regierung servieren den internationalen Medien immer wieder die gleichen Banalitäten: »Jeder muss in ein paar Dingen Kompromisse machen«, und: »Es ist noch viel zu tun, und wir arbeiten daran.« Die Journalisten, die aus diesen dürren Zutaten ein Gericht zaubern sollen, behelfen sich irgendwie.

Die Ungeduld wächst. Am Sonnabend titelte Spiegel online: »Israel und Saudi-Arabien offenbar vor historischem Friedensabkommen.« Wo deutsche Medien seit einigen Jahren sprachlich falsch »offenbar« sagen und schreiben, hätten Journalisten einst zutreffende Ausdrücke wie »angeblich«, »vermutlich« oder »anonymen Informanten zufolge« gewählt. Im vorliegenden Fall werden Äußerungen von John Kirby zitiert und interpretiert, dessen komplizierte Amtsbezeichnung signalisiert, dass er Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA ist. Kirby hat am Freitag auf einer Pressekonferenz anscheinend zumindest teilweise frei gesprochen. Seine Äußerungen standen zunächst nicht auf der Website des Weißen Hauses, sondern wurden von den internationalen Medien aufgrund der ersten Berichte arabischsprachiger Zeitungen wiedergegeben.

Noch im Verhandlungsprozess

Kirbys zentrale Aussage lautete in der weltweit übernommenen Version der in London erscheinenden Zeitschrift Arab Weekly: »All sides have hammered out, I think, a basic framework for what, you know, what we might be able to drive at.« Der Satz klingt verunglückt und gewollt uneindeutig, ganz sicher nicht wie ein offizielles Statement. »Basic framework«, auf deutsch etwa »grundsätzlicher Rahmen«, ist ein Standardbegriff in der Sprachregelung des Weißen Hauses. Er bedeutet, dass man in einem Verhandlungsprozess abgesteckt hat, worüber man überhaupt sprechen will und wo die Widersprüche liegen. Kirby hatte diesen Begriff schon einmal am 9. August verwendet, um klarzustellen: Nein, soweit sei man noch lange nicht. Er widersprach damit einem Bericht der Tageszeitung Wall Street Journal, die gerade das Gegenteil behauptet hatte.

Gleichzeitig mit Kirbys jüngsten, nicht mehr als kryptischen Andeutungen veröffentlichte die Nachrichtenagentur Reuters am vergangenen Freitag einen gut zu den Spekulationen passenden Bericht mit der Kernbehauptung, Saudi-Arabien sei bereit, sich bei dem angestrebten Abkommen über die Forderungen der palästinensischen Regierung in Ramallah hinwegzusetzen. 1851 in London von einem deutschen politischen Emigranten gegründet, ist Reuters nicht nur eine der ältesten, sondern auch immer noch eine der größten internationalen Agenturen. Das hinderte die Verantwortlichen nicht, den am 29. September veröffentlichten Bericht auf eine Handvoll völlig anonymisierter »Quellen« zu stützen. Selbst diese Bezeichnung war anscheinend irreführend. Im wesentlichen referierten die Namenlosen keine exklusiven Kenntnisse, sondern gaben nur persönliche Einschätzungen ab. Ohne dass sie begründet wurden.

Tatsächlich hat sich der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman, der De-facto- Herrscher des Königreichs, in letzter Zeit auf eine Weise geäußert, die den Anschein erweckte, dass ihm die Palästinenser nicht viel bedeuten, wenn sie seinen Plänen im Weg stehen. Andererseits hat Außenminister Faisal bin Farhan in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung am 23. September hervorgehoben, dass die »Sicherheit im Nahen Osten« die »Beschleunigung einer gerechten und umfassenden Lösung des Palästina-Problems« verlange. Grundlage dieser Lösung müsse ein palästinensischer Staat »auf Basis der Grenzen von 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt« sein.

Ähnlich äußerte sich der saudiarabische Botschafter für Palästina, Najef Al-Sudairi, als er am Dienstag vergangener Woche Ramallah besuchte, die Hauptstadt der seit 1967 von Israel besetzten Westbank. Nach einem Treffen mit dem palästinensischen Außenminister Riad Al-Maliki sagte Al-Sudairi, der seinen Amtssitz in der jordanischen Hauptstadt Amman hat: »Es ist sicher, dass die Arabische Friedensinitiative, die das Königreich im Jahre 2002 präsentierte, der Eckstein eines künftigen Abkommens ist.« Der Vorschlag, der bei einem arabischen Gipfeltreffen in Beirut angenommen worden war, versprach die Anerkennung Israels durch alle arabischen Länder, sofern es die Bildung eines Staates Palästina entlang der Grenzen von 1967 akzeptieren würde.

Aneinander vorbeireden

Es muss aber als sicher gelten, dass keine vorstellbare israelische Regierungskonstellation einen palästinensischen Staat akzeptieren würde. Erst recht gilt das von der gegenwärtigen Koalition zwischen dem Likud und der extremen Rechten. In diesem Punkt reden Premierminister Benjamin Netanjahu und US-Präsident Joseph Biden erfolgreich und wohl auch bewusst aneinander vorbei. Biden fordert von Israel, »die Perspektive einer Zweistaatenlösung offenzuhalten«. Netanjahu verspricht lediglich, »die Möglichkeit eines israelisch-palästinensischen Friedensabkommens am Leben zu erhalten«. Beide Seiten tun so, als würden sie den Unterschied nicht bemerken. Und viele Journalisten verstehen ihn vielleicht wirklich nicht.