Ali Unal/AP/dpa

In der türkischen Hauptstadt haben am Sonntag morgen Regierungsangaben zufolge zwei Attentäter versucht, in das Innenministerium zu gelangen. Einer habe sich vor dem Eingang in die Luft gesprengt, der andere sei durch einen Kopfschuss getötet worden. Einsatzkräfte riegelten nach der Explosion Teile der Stadt ab (Bild). Die Hintergründe sind noch unklar. Am selben Tag begann im Parlament nach der Sommerpause die neue Legislaturperiode. Auf der Agenda standen der NATO-Beitritt Schwedens und die völkerrechtswidrigen Einsätze in Irak und Syrien. (dpa/jW)