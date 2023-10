Radovan Stoklasa/REUTERS An Kiew »keine einzige Patrone« mehr liefern: Wahlsieger Robert Fico am Sonntag

In der Slowakei ist nach dem Wahlsieg der Partei Smer-SSD von Exministerpräsident Robert Fico ein Kurswechsel im Ukraine-Krieg nicht ausgeschlossen. Smer-SSD (Richtung – Slowakische Sozialdemokratie) kam in der Parlamentswahl am Sonnabend laut vorläufigem Endergebnis auf 22,94 Prozent der Stimmen und lag damit klar vor der liberalen Partei Progressive Slowakei (PS, 17,96 Prozent), die im Jahr 2017 von der heutigen slowakischen Präsidentin Zuzana Čaputová mitgegründet worden war. Während die PS die bisherige militärische Unterstützung für die Ukraine in vollem Umfang weiterführen will, hat Fico im Wahlkampf damit geworben, die Aufrüstung des Landes zu stoppen und Kiew »keine einzige Patrone« mehr zu liefern. Am Sonntag plädierte er erneut für baldige Friedensverhandlungen.

Unklar ist, ob Wahlsieger Fico eine Regierungskoalition bilden kann. Dazu wäre er auf die Stimmen der Smer-Abspaltung Hlas-SD (Stimme – Sozialdemokratie, 14,70 Prozent) und der Slowakischen Nationalpartei (SNS, 5,62 Prozent) angewiesen. Anders als Ficos Smer-SSD und die SNS will die Hlas-SD von Exministerpräsident Peter Pellegrini die Ukraine aber auch weiterhin aufrüsten. Pellegrini hatte im Wahlkampf erklärt, Munitionslieferungen an Kiew seien vorteilhaft für die slowakische Rüstungsindustrie. Das steht einem Regierungsbündnis der drei genannten Parteien entgegen, wenngleich Beobachter darauf hinweisen, die Slowakei habe ihre Bestände an alten sowjetischen Waffen längst so gut wie komplett in die Ukraine verfrachtet, also ohnehin kaum noch Lieferpotential – das könne Kompromisse erleichtern.

Während Fico so rasch wie möglich Koalitionsverhandlungen aufnehmen will, hat der PS-Vorsitzende Michal Šimečka angekündigt, für eine proukrainische Mehrheit zu kämpfen und dazu ein Bündnis mit Hlas-SD sowie drei kleineren Parteien anzustreben, die den Sprung über die Fünfprozenthürde geschafft haben. Ob das gelingt, ist ungewiss: Die Hlas-SD müsste dafür in einer Zeit hoher Inflation und steigenden Armutsrisikos wohl zentrale sozialpolitische Grundsätze schleifen. Pellegrini bekräftigte am Sonntag, seine Partei beharre auf Maßnahmen wie Stützung der Lebensmittelpreise oder Aufstockung der Rente. Dass dies mit den liberalen Parlamentsparteien machbar ist, kann bezweifelt werden.

Käme es in Bratislava zu einer Kurskorrektur in der Ukraine-Politik, entspräche dies zwar dem Mehrheitswillen der slowakischen Bevölkerung. Umfragen zeigen, dass in der Slowakei inzwischen 69 Prozent der Einwohner warnen, Waffenlieferungen brächten einen großen Krieg näher. Die Unterstützung für die NATO-Mitgliedschaft des Landes fiel zuletzt von 72 Prozent (2022) auf 58 Prozent (2023), die Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft von 77 Prozent (2022) auf 64 Prozent (2023).

Andererseits wäre eine Regierung, die auf Friedensverhandlungen orientiert, aber starkem Druck aus Brüssel ausgesetzt. Nachrichtenagenturen verbreiten bereits, Fico habe sich mit der Äußerung, der Ukraine-Krieg habe seine Ursprünge in der Tötung russischer Zivilisten durch ukrainische Faschisten im Jahr 2014, der Verbreitung von »Falschinformationen« schuldig gemacht (AFP). Die EU habe jedoch ein sehr wirksames »Druckmittel«: Sie könne einer von Fico geführten Regierung jederzeit »den Geldhahn mit Verweis auf die Rechtsstaatlichkeit zudrehen« (Reuters). Leitmedien gingen am Sonntag bereits dazu über, Fico einen »Orbán-Freund« zu nennen – im Sinne prophylaktischer Feindbildpflege.