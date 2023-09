Mariana Nedelcu/REUTERS Aufgrund der Seuche und infolge von notwendigen Massenschlachtungen wurden bisher 2,6 Millionen Hühner getötet

Wegen eines verheerenden Vogelgrippeausbruchs hat Namibia Geflügelimporte aus dem Nachbarland Südafrika gestoppt. Die Maßnahme gelte »bis auf weiteres« und betreffe »lebende Hühner, Geflügelfleisch, Eier und Küken«, hieß es am Mittwoch aus dem Landwirtschaftsministerium in Windhoek. Namibia, das bei Geflügel hauptsächlich von Importen aus Südafrika abhängig ist, droht damit ein Mangel an Geflügelprodukten. Ausgleichen will das Land die ausbleibenden Einfuhren aus Südafrika nun der Behörde zufolge mit verstärkten Importen aus der EU und aus Südamerika. Engpässe bei Geflügelprodukten gibt es auch in Südafrika selbst, wo der Seuchenausbruch aber nicht das einzige Problem der Zuchtunternehmen ist.

Südafrikas Geflügelproduzenten leiden bereits seit gut einem Jahr unter den häufigen Stromabschaltungen in der am weitesten entwickelten Industrienation des Kontinents. Infolge des neoliberalen Umbaus, ausufernder Korruption und damit verbundener Sabotageakte schafft es der staatliche Stromversorger Eskom nicht mehr, den Strombedarf zu decken. Für Hühnerzuchtbetriebe bedeutet das hohe zusätzliche Ausgaben für Dieselgeneratoren, um die Temperatur in den klimatisierten Stallanlagen konstant zu halten. Zudem haben die Stromabschaltungen zu Verzögerungen beim Schlachten der Tiere geführt, was bedeutet, dass sie länger gefüttert werden müssen. Laut einem Bericht des südafrikanischen Wirtschaftsnachrichtenportals Engineering News hat beispielsweise der südafrikanische Geflügelmarktführer Astral bereits für das im März abgelaufene Finanzhalbjahr vermeldet, Hähnchen mit einem Verlust von zwei Rand (etwa zehn Eurocent) pro Kilogramm verkauft zu haben. Die Geflügelbranche macht als größter Einzelbereich etwa ein Fünftel der südafrikanischen Agrarproduktion aus.

Verschärft wird die Krise nun durch einen heftigen Ausbruch der Vogelgrippe mit den hochpathogenen Virenstämmen H7 und H5. Erste Fälle waren bereits im April dieses Jahres registriert worden. Vor allem in der bevölkerungsreichsten Provinz Gauteng mit der Hauptstadt Pretoria und der Wirtschaftsmetropole Johannesburg sowie in der Nachbarprovinz Mpumalanga, in der auch der weltberühmte Kruger-Nationalpark liegt, hat sich das Virus seitdem stark ausgebreitet. Nach Angaben des südafrikanischen Landwirtschaftsministeriums sind aufgrund der Seuche und infolge von notwendigen Massenschlachtungen bisher 2,6 Millionen Hühner getötet worden. »Der Vogelgrippeausbruch ist der schlimmste, den Südafrika je erlebt hat, und die Auswirkungen gehen deutlich über die des H5N8-Vogelgrippeausbruchs 2017 hinaus«, erklärte Astral in einer Mitteilung in der vergangenen Woche. Das an der Johannesburger Börse notierte Unternehmen erklärte allein aufgrund der Vogelgrippeauswirkungen Verluste von 220 Millionen Rand (elf Millionen Euro) – zusätzlich zu den 919 Millionen Rand (46 Millionen Euro), die für das laufende Finanzjahr an Zusatzkosten wegen der Stromabschaltungen pro­gnostiziert werden.

Schon jetzt gibt es in Südafrika einen Mangel an Eiern, die Produzenten warnen zudem vor Engpässen bei Hähnchenfleisch. Beide Produkte sind vor allem für ärmere Bevölkerungsschichten wichtige, weil noch relativ erschwingliche Nahrungsmittel. In der Region wiegt das besonders schwer, denn sowohl Südafrika als auch das noch bis 1990 vom damaligen Apartheidstaat Südafrika besetzte Namibia gehören zu den Ländern mit der weltweit höchsten Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen.

Um der Vogelgrippe Herr zu werden, verlangen die Behörden nun schärfere Kontrollmaßnahmen von den Geflügelproduzenten. Zudem soll die Entwicklung eines Impfstoffs beschleunigt werden. Die Vogelgrippestämme H7 und H5 gelten als schnell veränderlich, und Experten befürchten, dass sie infolge von Mutationen nicht nur für Wildtiere, sondern auch für Menschen gefährlich werden können. Südafrika ist dabei bei weitem kein Einzelfall: Laut Weltgesundheitsorganisation trat die Vogelgrippe im vergangenen Jahr in 67 Ländern auf fünf Kontinenten auf. 131 Millionen Hühner starben oder mussten getötet werden.