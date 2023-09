Susana Vera/REUTERS Nun ist die Reihe an ihm: Spaniens amtierender Premierminister Sánchez bei der Abstimmung im Parlament (Madrid, 29.9.2023)

Alberto Núñez Feijóo ist auch im zweiten Versuch gescheitert, zum neuen spanischen Premierminister gewählt zu werden. 172 Abgeordnete stimmten am Freitag für den Kandidaten der rechten Volkspartei (PP), 177 dagegen, und einer enthielt sich. Am Mittwoch hatte Feijóo in der Debatte zum ersten Wahlgang einige Lügen über die Maßnahmen der noch amtierenden sozialdemokratischen Regierung verbreitet: Darunter die, dass der Mindestlohn nicht reiche, um die Einbußen durch die Inflation zu kompensieren oder dass das Wirtschaftswachstum in Spanien unter dem europäischen Durchschnitt liege. Er phantasierte auch: »Ich habe die notwendigen Stimmen, um Ministerpräsident zu werden.« Die siegesgewisse Rhetorik wurde von der rechten Tageszeitung La Razon unterstützt, die titelte: »Feijóo gewinnt die Debatte.«

Die Strategie folgt dem, was als »spanischer Trumpismus« gesehen wird, wobei entsprechend suggeriert wird, dass die »linke« Regierung illegitim sei, und das seit mehreren Jahren. Doch warum hatte König Felipe überhaupt Feijóo mit der Regierungsbildung beauftragt, obwohl er davon ausgehen musste, dass er die Abstimmung verlieren würde? In Spanien schlägt der König nach Konsultationen einen Kandidaten für das Amt des Premierministers vor. Die Wahl erfolgt im Abgeordnetenhaus. Wenn der König einen Kandidaten auswählt, der keinerlei Mehrheit in Aussicht hat, könnte das sogar illegal sein, schrieb der Verfassungsrechtler Joaquín Urías im August in der Onlinezeitschrift Ctxt. Zwar berief sich das Königshaus darauf, dass es den Brauch gebe, einen Vertreter der am stärksten im Parlament vertretenen Partei vorzuschlagen. Da Feijóo aber von Anfang an chancenlos war, sei es anscheinend nur darum gegangen, »ihm unter die Arme zu greifen« und »den Rechten in die Hände zu spielen«.

Urías versichert, dass die spanische Rechte die Konstitution für eigene Zwecke missbrauche: »1978 war die Verfassung eine Kraft der Veränderung gegenüber dem Faschismus, aber nun ist sie zu einer Waffe der Konservativen geworden, ihre Privilegien zu bewahren.« Ende September legte Urías in Ctxt nach und kam auf die »Unfähigkeit zu einer Verfassungsreform« zu sprechen, »die Föderalismus nur andeutet«. Um den Regionen, in denen es starke Unabhängigkeitsbewegungen gibt, dennoch entgegenzukommen, verhandelt die geschäftsführende Regierung unter Pedro Sánchez derzeit über eine mögliche Amnestie für katalanische Politiker, die das von Madrid für illegal erklärte Referendum von 2017 vorbereitet hatten. Sánchez braucht insbesondere die Stimmen der Liberalen von Junts per Catalunya (Zusammen für Katalonien), um als Regierungschef bestätigt zu werden. Zudem wurde die Polizeibehörde Europol gebeten, die katalanische Unabhängigkeitsbewegung nicht mehr mit »Terrorismus« in Verbindung zu bringen. Obwohl das Innenministerium um Korrektur bat, behält die spanische Generalstaatsanwaltschaft jedoch die Kategorisierung der Unabhängigkeitsbewegung als »terroristisch« bei, erklärte die Onlinezeitung El Nacional am Mittwoch.

Die Zeit läuft für den bisherigen Premier Sánchez. Die Verfassung sieht eine Frist von maximal zwei Monaten für die Regierungsbildung vor. Wenn dann immer noch kein Kandidat gewählt wurde, kann der König das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Doch nicht nur die katalanischen Parteien sind entscheidend, sondern auch der bisherige Koalitionspartner des sozialdemokratischen PSOE. Einige Mitglieder des Linksbündnisses Sumar sind unzufrieden, dass sie sich in der Parlamentsdebatte diese Woche nicht äußern konnten. Die Abgeordnete und Chefin von Podemos auf den Kanarischen Inseln, Noemí Santana, erklärte in der Sendung »El Tablero« des Fernsehsenders Canal Red, dass viele Menschen eine Stimme ihrer Partei »vermisst haben«. Podemos warf zudem dem Vertreter von Sumar in der Debatte fehlenden Biss vor. Eine Überraschung war, dass Sánchez mit Óscar Puente einen bisher eher unbekannten Abgeordneten in die Debatte schickte. Weder Sánchez noch die Chefin von Sumar, die bisherige Vizepräsidentin und Arbeitsministerin Yolanda Díaz, ergriffen selbst das Wort. Eventuell wollten sie damit ihre Unzufriedenheit mit den »trumpistischen« Methoden Feijóos zum Ausdruck bringen.