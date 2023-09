Stringer/REUTERS Mit Tränengas und Rauchgranaten gegen die von der Regierung selbst angezettelten Pogrome (Imphal, 27.9.2023)

Mittlerweile ist immer häufiger von »bürgerkriegsähnlichen Zuständen« die Rede. Indien hat zwar schon häufiger eine brutale Eskalation von Konflikten erlebt. Doch was sich seit Anfang Mai im nordöstlichen Unionsstaat Manipur abspielt, ist seit den antimuslimischen Pogromen von Gujarat 2002 ohne Beispiel. Die Gewaltspirale zwischen den in Manipur dominierenden Meitei und der großen Minderheit der Kuki konnte bisher nicht wirksam eingedämmt werden. Als vorerst letzte Konsequenz hat die Regionalregierung am Mittwoch nahezu den gesamten Unionsstaat quasi unter Ausnahmezustand gestellt. Die Erklärung zum »gestörten Gebiet« (Disturbed area) nach dem Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) gibt Armee, Polizei und paramilitärischen Sicherheitskräften im Staatsdienst besondere Vollmachten.

Den Ausschlag zur Verhängung solch drastischer Maßnahmen gab der Tod zweier Jugendlicher. Das Paar – er 20, sie 17 Jahre alt und beide Meitei – soll vor den sich zuspitzenden Unruhen am 6. Juli geflohen sein. Statt in einem sicheren Gebiet zu landen, verschlug es die beiden laut den Berichten in eine Gegend, wo sie in die Fänge von Kuki-Extremisten gerieten, die sie ermordet haben sollen. Als am 25. September die Internetsperre in Manipur nach langer Zeit wieder aufgehoben wurde, machten Bilder des Paares die Runde. Eines, so ein Bericht der Hindustan Times, zeigt die beiden offenbar als Geiseln Bewaffneter, auf einem anderen liegen die Körper vermutlich leblos am Boden, der Kopf des Mannes soll fehlen. Die Familie der 17jährigen traf am Dienstag abend mit Chefminister Biren Singh und weiteren Kabinettsmitgliedern zusammen. Das Central Bureau of Investigation (CBI), dem deutschen Bundeskriminalamt vergleichbar, hat Ermittlungen aufgenommen. Das News­portal Scroll.in wartete mit früheren Bildern von Phijam Hemanjit und seiner Freundin Luwangbi Hijam auf, die beide aus Imphal stammen.

Mit den beiden Studierenden steigt die Zahl der amtlich gelisteten Todesopfer seit Beginn der Gewaltwelle vor fünf Monaten auf nunmehr 175. Aus beiden Bevölkerungsgruppen sollen inzwischen 50.000 Menschen aus ihren Heimatorten geflohen sein. Andere haben selbst zu den Waffen gegriffen. Bauern, Fahrer, Tagelöhner und Miniselbständige, so die britische BBC am 20. September in einem Bericht über eine solche Gruppe, bilden mit alten Gewehren und selbstgefertigten kugelsicheren Westen dörfliche Milizen – Meitei gegen Kuki, Kuki gegen Meitei.

Es ist ein Konflikt, der zwar lokale Gründe hat, aber von Anfang an politisch geschürt wurde. Denn die Meitei sind überwiegend Hindus, die Kuki (eigentlich nur der Sammelbegriff für eine Reihe von Stammesgemeinschaften) zumeist Christen. Indiens linke und liberale Opposition wirft deshalb den sowohl in Neu-Delhi als auch in Imphal regierenden Hindu-Nationalisten der Indischen Volkspartei (BJP) von Premierminister Narendra Modi vor, zuwenig gegen die Gewalt zu unternehmen. Die Eskalation befeuert hatte zudem der Versuch, den Meitei die gleichen für Minderheiten geltenden Schutzrechte zu verleihen wie den Kuki, obwohl die Meitei in Manipur die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Zuletzt fragte in Tamil Nadu die Zeitung Murasoli, warum Modi bisher noch kein einziges Mal nach Manipur gereist sei.