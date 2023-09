Stringer/REUTERS

Bei zwei Anschlägen auf Moscheen in Pakistan sind am Freitag Dutzende Menschen getötet worden. Allein 52 Todesopfer sind in Mastung in der Provinz Belutschistan zu beklagen (Foto), wo sich ein Attentäter unweit eines Gebetshauses in die Luft sprengte. Wenige Stunden später erschütterte in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa eine weitere Explosion ebenfalls eine Moschee, wobei mindestens fünf Menschen starben. In beiden Fällen waren Gläubige zusammengekommen, um den Geburtstag des Propheten Mohammed zu feiern. Wer für die Anschläge verantwortlich ist, blieb offen. (Reuters/jW)