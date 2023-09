Nils Petter Nilsson/TT News Agency/AP/dpa Tatort südlich von Stockholm: Ein Mann wurde erschossen, eine weitere Person verletzt (28.9.2023)

Die hochgeschaukelte Debatte um Flucht und Asyl in Europa bietet der rechten Regierung in Schweden den passenden Hintergrund. Bei seiner Rede an die Nation erklärte der konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson am Freitag martialisch: »Wir werden die Gangs jagen, und wir werden die Gangs besiegen.« Noch am selben Tag wollte sich der »Moderate«, wie seine Partei sich nennt, mit Polizeichef Anders Thornberg und dem militärischen Oberbefehlshaber Micael Bydén abstimmen, inwieweit die Streitkräfte Schwedens hinzugezogen werden können. Thornberg erklärte zwar bei einer Pressekonferenz in Stockholm, dass Polizei und Militär schon heute eng zusammenarbeiten würden, aber mehr geht immer: »Es wäre vernünftig, die Streitkräfte auf ähnliche Weise einsetzen zu können, als hätten wir einen Terroranschlag.« Und natürlich sollen Kriminelle, die »ausländische Staatsbürger« sind, abgeschoben werden.

Aktueller Anlass ist ein Anwachsen der Gewalt zwischen migrantisch dominierten Banden. So wurden im September elf Menschen erschossen, am Donnerstag starb eine Frau bei einer Explosion. Für den Chef einer rechtsliberal-neonazistischen Koalition – die Schwedendemokraten erreichten bei den Wahlen vorigen Oktober den zweiten Platz – das Ergebnis einer »verantwortungslosen Einwanderungspolitik« und einer »gescheiterten Integration«. Darum müssten jetzt Jugendgefängnisse gebaut und die Gesetzgebung auf »Bandenkrieg und Kindersoldaten« ausgelegt werden. Thornberg sekundierte, indem er von Kindern sprach, die kriminelle Netzwerke sogar selbst kontaktierten, »um einen Mord begehen zu dürfen«. Eine sehr simplifizierende Sichtweise auf ein komplexes gesellschaftliches Problem.

Und das gibt es in Schweden nicht erst seit gestern und hängt eng zusammen mit strukturellem Rassismus. So forderte die UNO das Land im November 2022 dazu auf, seine »Bemühungen zur Bekämpfung des systemischen Rassismus« zu verstärken und »sich auf Strategien zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen Polizei und Minderheitengruppen« zu konzentrieren. Mit militärischen Mitteln wird das nicht gelingen.