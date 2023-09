ANATOLY MALTSEV/EPA/picture alliance Von 120.000 Einwohnern Bergkarabachs sind bisher fast 85.000 geflohen (Kornidsor, Armenien, 28.9.2023)

Die Massenflucht der Armenier aus Bergkarabach hat sich am Freitag fortgesetzt. Von den rund 120.000 Einwohnern des Gebiets seien inzwischen fast 85.000 nach Armenien geflohen, hieß es am Freitag vormittag in der armenischen Hauptstadt Jerewan. Mit zahlreichen weiteren Flüchtlingen wird gerechnet. Beobachter gehen davon aus, dass kaum ein Armenier in Bergkarabach zurückbleiben wird, zumal die dortige selbsterklärte Republik Arzach ihre Auflösung zum 1. Januar 2024 angekündigt hat. Sie war zwar international nicht anerkannt, gewährleistete aber in Bergkarabach quasistaatliche Strukturen und bot zugleich den dort lebenden Armeniern Schutz.

Unterdessen flammt der Streit darüber auf, wie die Massenflucht zu bewerten ist. Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan warf Aserbaidschan am Donnerstag abend in Jerewan eine »ethnische Säuberung« vor. In Baku hieß es, davon könne keine Rede sein; die Armenier seien nach der Beendigung der Kampfhandlungen in der vergangenen Woche nicht attackiert worden und hätten Bergkarabach freiwillig verlassen. Von echter Freiwilligkeit lässt sich allerdings keinesfalls sprechen. Die Fluchtbewegung resultiert aus der weitverbreiteten Furcht, in Bergkarabach sei man nach der finalen Kriegsniederlage in der vergangenen Woche aserbaidschanischer Gewalt schutzlos ausgeliefert. Begründet ist die Furcht nicht bloß durch die Gewalterfahrung in dem schon seit Jahrzehnten andauernden Konflikt, sondern auch durch die historische Erfahrung des Armenier-Genozids. Aserbaidschanische Nationalisten verstehen sich als enges »Brudervolk« der Türkei, deren Vorgängerstaat Osmanisches Reich im Ersten Weltkrieg den Genozid an den Armeniern auf seinem Territorium begangen hatte.

Tagesaktuelle Bedeutung erhält die Debatte darüber, ob eine »ethnische Säuberung« vorliegt, durch ein neues taktisches Manöver der Vereinigten Staaten. Washington fordert seit einigen Tagen, Aserbaidschan müsse die Entsendung einer Beobachtermission nach Bergkarabach zulassen, und begründet dies damit, es lägen Berichte über Gewalt gegen Armenier vor. Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hat sich der Forderung inzwischen angeschlossen. Der Westen inszeniert sich damit als Unterstützer Armeniens – und zwar mit dem Ziel, das Land aus seinem Bündnis mit Russland herauszubrechen. Washington arbeitet daran seit einem Besuch von Nancy Pelosi, damals Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, vor etwas mehr als einem Jahr in Jerewan. Kürzlich hielten sich sogar US-Truppen zu einem gemeinsamen Manöver in Armenien auf. Das Manöver war während Aserbaidschans Überfall vergangene Woche noch im Gang.

Die Massenflucht dürfte nun allerdings eine Beobachtermission der westlichen Staaten in Bergkarabach gegenstandslos machen. Das käme Russland zupass. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow wies am Donnerstag darauf hin, es gebe keine größeren Berichte über Gewalt gegen armenische Zivilisten in Bergkarabach und damit auch keinen »direkten Grund« für ihre Flucht. Die Äußerung kam in Armenien nicht gut an. Allerdings herrscht dort auch Skepsis gegenüber dem Westen. Um besseren Zugriff auf Aserbaidschans Erdgas zu erhalten, hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Land im Juli 2022 einen »vertrauenswürdigen Partner« genannt; Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lobte es aus gleichem Grunde im März 2023 als »Partner von wachsender Bedeutung«. Die Hinwendung der EU zu Aserbaidschan steht Berlins aktuellen Versuchen im Weg, sich Armenien anzunähern, um Moskau abzudrängen.