Celso Pupo/IMAGO/Fotoarena Starker Auftritt: Internacional Porto Alegre trotzte Fluminense Rio de Janeiro im Maracanã ein Unentschieden ab (27.9.2023)

Während der Fußball-Champions-League-Wahnsinn in Europa gerade erst losgeht, wurden in Südamerika diese Woche bereits die Halbfinalhinspiele der 64. Copa Libertadores (Königsklasse) sowie der 22. Copa Sudamericana (vergleichbar mit der Europa League) gekickt.

Den Auftakt machte die Sudamericana, wo es zwei brasilianische Klubs in die Halbfinals geschafft haben. Die machten Dienstag nacht auch gleich den Auftakt: Corinthians São Paulo empfing den Fortaleza EC aus dem Bundesstaat Ceará. Beide rutschten aus der Libertadores in den kleineren Wettbewerb, Fortaleza hatte die Gruppenphase knapp verpasst, Corinthians selbige nicht überstanden. In den Playoffs zum Achtelfinale der Sudamericana wurden bei der Partie von Corinthians gegen Universitario de Deportes in Lima in der Nachspielzeit gleich fünf rote Karten gezückt. Besonderheit: Im Heimspiel und letzten Gruppenspiel zuvor zwischen Universitario gegen Gimasia y Esgrima La Plata (Argentinien) wurden, auch erst in der Nachspielzeit, sogar zehn (!) rote Kartons gezeigt. Fairplay auf surrealistisch. In der K.-o.-Runde eliminierte Corinthians die starken argentinischen Teams der Newell’s Old Boys und von Estudiantes La Plata (i. E.). Fortaleza schaltete Elfen aus Paraguay und Brasilien aus.

Nun traf man sich also in der Arena Corinthians, die extra für die Heim-WM der Brasucas 2014 gebaut worden war, wobei etliche Arbeiter draufgingen. Bei der WM fasste das Stadion 68.000 Zuschauer, wurde danach aber auf die Kapazität von 48.000 zurückgebaut. Seit 2020 heißt es aufgrund eines Sponsoringvertrags (über 20 Jahre, zur Hochzeit der sogenannten Pandemie unterzeichnet) mit dem einheimischen Pharmamulti Hypera Pharma nun Neo Quimica Arena.

Corinthians hatte außer dem paraguayischen Mittelfeldspieler Matías Rojas alle Mann an Bord. Zunächst überließ der Timão den Gästen den Ball. Verloren die ihn, spielten sie hohes Pressing. Nach 22 Minuten zahlte sich das aus. Ecke Marinho, die Innenverteidigung des Timão springt bierdeckelhoch, doch Zé Welison schraubt sich empor und köpft aus dem Fünfer, unter Komplizenschaft von Corinthians-Tormann Cássio, zum Nulleins ein. Der 36jährige Tormann und Kapitän des Timão hatte erst kürzlich mit einem Eigentor das Ausscheiden im Pokalhalbfinale der Copa do Brasil verschuldet, ausgerechnet gegen den ewigen Rivalen FC São Paulo. Beim von Trainer Vanderlei Luxemburgo befehligten Corinthians zog nun der Ex-Leverkusener und Olympiagewinner von 2016, Renato Augusto, die Zügel an: Einer seiner millimetergenauen Pässe in die Tiefe fand noch vor der Pause den brasilianischen Neunationalspieler Yuri Alberto, der den Ausgleich markierte. Doch weder der Sturm und Drang der zweiten Halbzeit, noch der immense Heimvorteil mit der zweitgrößten Anhängerschar des Landes konnten weiteres ausrichten. Vorteil für die »Löwen« aus Fortaleza, die in den letzten Jahren zum sympathischsten Verein Brasiliens avanciert sind. Das riecht nach Finale.

Dort wartet dann wahrscheinlich Liga de Quito, das in der Nacht auf Donnerstag Defensa y Justicia aus dem südlichen Conurbano von Buenos Aires auf 2.850 Metern Höhe bei strömendem Regen eine schwere Niederlage zufügte, die Ex-HSV’er Paolo Guerrero, mittlerweile auch schon 39, mit zwei Treffern noch vor der Pause zementierte – am Ende hieß es gar 3:0. Zuvor waren die Argentinier neun Spiele lang unbesiegt, die längste Serie in der Geschichte des Wettbewerbs. Die Gäste hatten diverse Ausfälle zu verkraften, darunter den von Torjäger Nicolás Fernández (Muskelprobleme), der bereits acht Copa-Treffer notiert hatte.

Wegen eines starken Auftritts von Internacional (Porto Alegre) im Maracanã droht Fluminense das anvisierte Heimfinale der Copa Libertadores am 4. November zu verzocken. Für den viermaligen brasilianischen Meister ist es erst die neunte Libertadores-Teilnahme in der 121jährigen Vereinsgeschichte. Als einziger der Halbfinalisten konnte der »Flu« die Copa noch nie gewinnen. Wenigstens ist auf deren argentinischen Torjäger Germán Cano Verlass: mit seinen Treffern acht und neun brachte er sein Team zunächst in Führung und sorgte für den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand. Die letzten vier Libertadores gingen alle nach Brasilien, die letzten drei Finals waren gar rein brasilianisch. Deren Phalanx durchbrechen können nur noch Edinson Cavanis Boca Juniors, die Freitag morgen (MEZ) in der Bombonera (Pralinenschachtel) Brasiliens Rekordmeister SE Palmeiras erwarteten. In der K.-o.-Runde haben die Xeneizes noch nicht in der regulären Spielzeit gewonnen, nur vom Elfmeterpunkt. Mit dem Argentinier Sergio Romero (Vizeweltmeister 2014) im Tor kann man sich das durchaus leisten.