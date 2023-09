In mehreren »Harry Potter«-Filmen spielte er mit Professor Dumbledore eine der wichtigsten Rollen – nun ist der Schauspieler Michael Gambon gestorben. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie seine Familie am Donnerstag in London bestätigte. Der irisch-britische Schauspieler übernahm die Rolle des Leiters der Zauberschule Hogwarts vom 2002 verstorbenen Richard Harris. Gambon spielte in mehreren Filmen und etwa auch in den Serien »Maigret« und »The Singing Detective« mit. (dpa/jW)