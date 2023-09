Die Oper Frankfurt ist zum siebten Mal zum »Opernhaus des Jahres« gekürt worden. Zu dem Urteil kommen nach Angaben der Opernwelt 42 der von der Fachzeitschrift befragte Kritikerinnen und Kritiker (Donnerstagausgabe). Das Haus zeichne ein sicheres Gespür aus »für einen dramaturgisch plausiblen, innovativen und abwechslungsreichen Spielplan«. Die gefeierte Inszenierung von Wagners »Ring des Nibelungen« an der Berliner Staatsoper Unter den Linden machte Dmitri Tschernjakow zusammen mit seiner Inszenierung von Sergej Prokofjews »Krieg und Frieden« an der Bayerischen Staatsoper in München zum »Regisseur des Jahres«. (dpa/jW)