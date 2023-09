Die türkische Regierung hat dem bedeutendsten Filmfestival des Landes die Unterstützung entzogen. Das Kulturministerium warf der Festivalleitung des Antalya-Filmfestivals am Donnerstag vor, mit der Auswahl »Terrorpropaganda« zu unterstützen und erklärte seinen Rückzug. Konkret geht es um den Dokumentarfilm »Kanun Hükmü« über Menschen, die nach dem Putschversuch in der Türkei 2016 wegen mutmaßlicher Unterstützung des Umsturzversuches entlassen wurden. Das Kulturministerium sieht darin Propaganda für die sogenannte Gülen-Bewegung, die die türkische Regierung für den Putschversuch verantwortlich macht. Was die Unterstützungsabsage von Seiten des Kulturministeriums für das Festival bedeutet, war zunächst unklar. Das Festival soll vom 7. bis 14. Oktober zum 60. Mal in Antalya stattfinden. (dpa/jW)