Kneecap »England get out of Ireland« – Kneecap

Ihre Stücke werden auf Streamingplattformen wie Spotify oder Youtube millionenfach gehört. Zum Konzert des HipHop-Trios Kneecap (Kniescheibe) kamen im August zehntausend Menschen in den Falls Park, das republikanische Herz von Belfast. Kneecaps Kunst pendelt zwischen jugendkultureller Unvernunft, Rebellion, politischer Satire, Dadaismus und Kritik an der irisch-britischen Polarisierung. Damit trifft die Gruppe einen Nerv. Demnächst touren Mo Chara, Móglaí Bap und DJ Próvaí durch Nordamerika. Vor kurzem veröffentlichten sie ein Video mit dem langjährigen Vorsitzenden der irischen Linkspartei Sinn Féin, Gerry Adams – soweit die politische Verortung.

Die 2017 gegründete Formation textet meist auf Irisch, eine Sprache, die trotz staatlicher Bemühungen nur wenige Menschen im Alltag nutzen. Die wenigsten ahnen, dass im Song »C. E. A. R. T. A.« mit »Ag déanamh cúpla líne bhán don phúdar mín cóc« nicht die irische Landschaft oder das üppige Irish Breakfast besungen wird, sondern Kokainkonsum. Dem ausschließlich auf Irisch gesendeten Programm Raidió na Gaeltachta war das zu viel – man nahm den Song aus dem Programm.

Die britisch-protestantische Rechte Nordirlands würde Kneecap am liebsten verbannen. Von einem »Auftritt des Hasses« sprach ein Vertreter der Democratic Unionist Party, nachdem die Gruppe in der Empire Music Hall in Belfast »Brits out« anstimmte. Am Tag zuvor hatte der britische Königssohn William den Saal besucht. Kneecap stellten klar: Mit »Brits out« seien nicht die mit Großbritannien verbundenen Einwohner Nordirlands gemeint, sondern die britische Herrschaft in Irland.

In Texten und Symbolen nimmt das Trio Bezug auf den militanten irischen Republikanismus, Molotowcocktail und Sturmhaube inklusive. Vor kurzem enthüllten die Musiker zwei Wandbilder nahe der Falls Road in Belfast, dem einstigen Gebiet der IRA. Dort sind die drei aufgewachsen. Auf einem ist ein brennender Mannschaftswagen der Polizei zu sehen, das zweite Bild zeigt eine britische Hand, die nach der nordirischen Provinz greift, daneben die Parole: »England get out of Ireland.« Kneecap wiederholte in der Wochenzeitung Andersonstown News, niemand solle Irland verlassen – außer der britischen Regierung. Das Trio meint, dass beide Seiten der Peacewall von einem Leben ohne Tory-Regierung profitieren würden. Angrenzend an die Falls Road liegt die Shankill Road, Hochburg probritischer Unionisten. Die Viertel sind durch vier Meter hohe »Friedensmauern« getrennt, an deren Toren es immer wieder zu Scharmützeln kommt. »In Shankill, Falls und in anderen Vierteln der Arbeiterklasse sind wir alle gleich«, meint Kneecap. Soviel zum »Cross community«-Ansatz und zum Klassenstandpunkt. Trotz Auftritt mit Sturmmaske in orange-weiß-grünem Irland-Muster sei das Trio auch jenseits des Peacewall und unter britischen Jugendlichen beliebt, so Móglaí Bap gegenüber BBC.

Während hierzulande das Wandbild eines brennenden Mannschaftswagens einen Großeinsatz der Polizei samt Farbe und Pinsel auslösen würde (zumindest vor der Roten Flora in Hamburg), klappern in Belfast Touristen diese Sorte politischer Malerei ab. Problematisch könnte für Kneecap höchstens der in Texten besungene und in Videos gefeierte Konsum von Kokain, Marihuana, Ecstasy und psychedelischen Pilzen werden. Obgleich derlei Substanzen in Falls, Ardoyne, Shankill oder der ­Bogside in Derry so konsumiert werden wie überall, wird besonders brutal gegen Kleindealer vorgegangen. Selbst Teenager werden wegen »unsozialen Verhaltens« (antisocial behaviour) Ziel brutaler Strafaktionen – stets im Namen der Nachbarschaft, die sich durch Kiffen, Graffiti und Pinkeln angeblich gestört fühlt. Im März vorigen Jahres wurde einem 19jährigen in Strabane von Mitgliedern der »New IRA« durch Schüsse die Kniescheibe zertrümmert. In Musikvideos werden die in den 80er Jahren hängengebliebenen Splittergruppen verspottet.

Nach der inzwischen absolvierten Tour in Kanada und den USA folgen im November Auftritte auf feindlichem Gebiet: in England. Konzerte wird es auch in den renommierten Sälen Olympia Theater in Dublin und in der Ulster Hall in Belfast kurz vor Weihnachten geben.