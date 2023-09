David & Micha Sheldon/IMAGO/imagebroker Wird dem Wahlkampf geopfert: Der Fischotter in Bayern

Zusammen mit dem Bund Naturschutz in Bayern hat die Deutsche Umwelthilfe e. V. gegen eine Ausnahmeverordnung der bayerischen Landesregierung geklagt. ­Worum geht es in dem Fall?

Es geht um die Erweiterung der Artenschutzrechtlichen Ausnahmeverordnungen um den Paragraph drei sowie ihre Ausführung. In dem Fall, dass die dort genannten Anforderungen erfüllt sind, soll der Fischotter als geschützte Art ohne Einzelfallbetrachtung entnommen bzw. anders ausgedrückt, getötet werden dürfen. Dagegen haben wir geklagt, da der Fischotter eine streng geschützte Art ist. Die Verordnung stellt nicht sicher, dass alle Voraussetzungen berücksichtigt werden, die sonst bei einer Einzelfallbetrachtung überprüft werden.

Sie sprechen von enormen »Rechtsunsicherheiten«. Was heißt das?

Die Verordnung lässt vieles undefiniert. Auch Zuständigkeiten, die die jeweilige Aufsichtsbehörde haben müsste, werden an den Rechtsanwender übertragen. Das ist per se schon rechtswidrig. Die Teichwirte werden verpflichtet, alle Voraussetzungen für die Entnahme, etwa den Schaden durch Fischotter an einer Teichanlage, zu prüfen. Ebenfalls dürfen keine Tiere aus Schutzgebieten betroffen sein. Der Fischotter legt allerdings weite Strecken zurück. So kann ein in einem Schutzgebiet ansässiges Tier auch betroffen sein. Weibliche Tiere dürfen darüber hinaus nicht trächtig oder säugend sein, wenn sie Jägern vor die Flinte geraten.

Hinter der Ausnahmeverordnung vermuten Sie ein bloßes »Wahlkampfmanöver«. Wie stark sind hier Lobbyinteressen?

Diese Verordnung ist ganz offensichtlich auf Wählerstimmen ausgerichtet. Sie wurde handwerklich sehr schlecht umgesetzt. Neben vielen ungeregelten Bestandteilen wurde anfangs den Naturschutzverbänden keine Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. Es gibt nach wie vor keine valide Datenbasis, an der man den Erhaltungszustand des Fischotters ablesen könnte. Insbesondere ist nicht nachgewiesen, dass es in den ausgewiesenen Gebieten trotz der hohen Anzahl an zugelassenen Tötungen nicht zu einer Verschlechterung kommen wird. Dafür hätten beispielsweise weitere Gefährdungsfaktoren, etwa illegale Jagd oder Straßenverkehr, geprüft werden müssen. Es sind eine Reihe von juristischen Problemen, die hier auftauchen.

Warum fällt gerade Bayern immer wieder mit solchen erleichterten Abschussregelungen auf, zuletzt beim ebenfalls geschützten Wolf?

Das ist schwer nachvollziehbar. Mit dieser Scheinlösung wird den Teichwirten keine echte Hilfe geboten. Der Abschuss garantiert nicht, dass der Schaden dauerhaft verringert wird. Diese Tiere leben in Revieren, die sehr schnell nachbesetzt werden. Man müsste die Art dann schon ausrotten, um die Fischotter dauerhaft von den Teichen fernzuhalten.

Sie schlagen alternativ mehr Artenschutz vor. Welche Lösungen haben Sie im Sinn?

Eine gute Methode sind Elektrozäune, besonders bei kleineren Teichen mit wertvolleren Tieren wie Zuchtkarpfen. Zusätzlich lassen sich auch sogenannte Ablenkteiche anlegen, welche mit wirtschaftlich uninteressanten Fischarten besetzt, aber nicht umzäunt sind, und somit eine leichtere Beute darstellen.

Langfristig muss es politisch aber auch darum gehen, die natürlichen Lebensräume der Fischotter wie Fließgewässer wiederherzustellen. Diese sind in einem so schlechten Zustand, dass die Nahrungsgrundlage für die Fischotter nicht ausreicht.

Wie sieht es in anderen Bundesländern oder Nachbarländern aus?

Der Fischotter ist auch in benachbarten Ländern und Bundesländern ein Thema. In Österreich, Tschechien oder in Sachsen hat man andere Lösungen als den Abschuss gefunden. Am Ende lässt sich sagen, je besser der natürliche Lebensraum abseits der Teiche ist, um so eher werden die Teiche in Ruhe gelassen.