Suwayda 24/via REUTERS Für ein Leben in Würde: Großer Zulauf bei den regierungskritischen Protesten in Suwaida (22.9.2023)

Die Proteste in der südsyrischen Provinzhauptstadt Suwaida sind deutlich zurückgegangen, der Alltag hat sich weitgehend stabilisiert. Sie waren in Reaktion auf eine deutliche Verteuerung der Lebenshaltungskosten Mitte August ausgebrochen, die wirtschaftliche Lage bleibt jedoch in ganz Syrien schwierig. Die Demonstranten in dem mehrheitlich von Drusen bewohnten Suwaida forderten Maßnahmen der Regierung gegen die hohe Inflation, es ging ihnen um ein Leben in Würde. Nach wenigen Tagen änderten sie die Parolen jedoch und richteten sich gegen Präsident Baschar Al-Assad, den sie für die schlechten Lebensbedingungen verantwortlich machten. Das Büro seiner Baath-Partei wurde gestürmt, Regierungsangestellte in öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Krankenhäusern, Banken wurden bedroht, es kam zu Entführungen.

Zwar ging die Zahl der Demonstranten auf dem zentralen Karama-Platz von bis zu 5.000 auf einige hundert zurück, die Forderungen aber wurden erweitert: Die UN-Sicherheitsratsresolution 2254 aus dem Jahr 2015 (Waffenstillstand, Fahrplan für den politischen Übergang) müsse umgesetzt und die Regierung abgesetzt werden. Seit Jahren wird in Genf vergeblich zwischen Delegationen der syrischen Regierung, ausgewählten Oppositionsvertretern und einem von der UNO vorgeschlagenen Frauenrat verhandelt. Die Demonstranten forderten zudem einen Autonomiestatus für Suwaida und einen eigenen Grenzübergang nach Jordanien.

In Videos auf sozialen Netzwerken appellierten einzelne Demonstranten an die Bevölkerung in den syrischen Küstengebieten Tartus und Latakia, sich ebenfalls gegen die Regierung zu wenden. Internationale Medien und Agenturen wie Al-Dschasira, die Deutsche Welle, AP, Reuters oder AFP verbreiteten solche Aufnahmen wie auch Beiträge einer »Syrian Emergency Task Force«, die nach eigenen Angaben im März 2011 in den USA gegründet worden war, »um unschuldige Zivilisten gegen die syrische Diktatur zu unterstützen«. Auffällig waren und sind darüber hinaus umfangreiche Analysen und Beiträge des US-Thinktanks Atlantic Council und in israelischen Medien. Damaskus hat derweil einen Nachrichtenstopp über Suwaida verhängt. Anträge von Medien, in die Provinzhauptstadt zu fahren, werden aktuell nicht bewilligt.

Die Gespräche zwischen Regierungsvertretern, Einsatzkräften, Vermittlern und den religiösen Würdenträgern und Stammesführern der Drusen dauern unterdessen an. Die Gouverneure von Suwaida und Damaskus hatten bereits unmittelbar nach Beginn der Proteste das Gespräch mit den religiösen Führern der Drusen gesucht, die bereit waren zu vermitteln. Suwaida sei Teil Syriens, erklärte Scheich Joseph Al-Dscharbu, einer der religiösen Drusenführer. Eine Loslösung der Provinz, wie von einigen der Demonstranten gefordert worden war, sei unakzeptabel. Die Sorgen der Bevölkerung über die schwierige wirtschaftliche Lage seien berechtigt, und die Regierung müsse eine Lösung finden, um den Alltag der Menschen nicht weiter zu erschweren.

Quellen, die nicht namentlich genannt werden möchten, berichteten jW von einer weiterhin angespannten Situation. Der Verkehr zwischen Suwaida und Damaskus sei möglich, allerdings hätten syrische Einsatzkräfte Kontrollpunkte eingerichtet. Einige Straßen in der Stadt seien blockiert, hieß es, wobei unklar blieb, von wem. Strom gebe es meist nur für eine Stunde, worauf er sechs bis sieben Stunde ausbleibe, auch die Wasserversorgung sei unregelmäßig und schlecht.

Ausgelöst worden waren die Proteste durch den Stopp der staatlichen Subventionen für Öl, der die gesamte syrische Gesellschaft schockierte. Die Maßnahme führte unmittelbar zu einem heftigen Anstieg der Transportkosten, und in deren Folge stiegen die gesamten Lebenshaltungskosten steil an. Das syrische Pfund (SYP) verlor gegenüber dem US-Dollar erheblich an Wert und wird heute mit 13.300 SYP pro US-Dollar gehandelt. Im Juni lag der Wert noch bei rund 7.500 SYP. Auslandsdevisen sind knapp, werden vom Staat aber dringend benötigt, um Öl und Weizen auf dem internationalen Markt zu kaufen. Die Ressourcen des Landes – Öl, Weizen, Baumwolle, Oliven – werden im Nordosten des Landes von den USA und in Nordaleppo, Afrin und Idlib von mit der Türkei verbündeten Milizen kontrolliert und ausgebeutet. Die Wirtschaft wird zusätzlich von einseitig verhängten EU-Strafmaßnahmen und US-Finanzsanktionen im Rahmen des »Caesar-Gesetzes« stranguliert.