Remo Casilli/REUTERS Gewiefte Rhetorikerin: Giorgia Meloni im italienischen Parlament in Rom (15.3.2023)

Trotz einer neoliberalen Politik und der Nichteinhaltung zentraler Wahlversprechen steht Giorgia Meloni ein Jahr nach der Wahl als Premierministerin in der Wählergunst relativ gut da. Jüngste Umfragen deuten sogar darauf hin, dass die Parteichefin der faschistischen Fratelli d’Italia (Brüder Italiens, FdI) noch besser abschneidet als bei ihrer Wahl am 25. September 2022. So zeigt beispielsweise der von Sky TG24 am Montag vom Meinungsforschungsinstitut Quorum/You Trend veröffentlichte Umfrage, dass Meloni mit 20 Prozent die höchsten Zustimmungswerte erhält. Dicht auf ihren Fersen folgt Giuseppe Conte, ehemaliger Premierminister und Chef der »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S), mit 19 Prozent. Weit abgeschlagen auf dem dritten Platz landet Elena Schlein des Partito Democratico (PD) mit neun Prozent.

Betrachtet man die Zustimmungswerte getrennt nach Regionen, schneidet Conte im Süden Italiens etwas besser ab – in den strukturschwachen Regionen mit höheren Erwerbslosenquoten hatten mehr Menschen von der Sozialpolitik der M5S-Regierungen profitiert. Bekanntestes Beispiel ist das sogenannte Bürgergeld, einer Art Sozialhilfe, die von der Regierung Conte im Januar 2019 eingeführt worden war und im August von der jetzigen Regierung aufgehoben wurde – mehr oder weniger aus heiterem Himmel, Bezieher sollen nur vier Tage vor dem Auslaufen der Zahlungen informiert worden sein. Und trotzdem: Würde in dieser Woche gewählt werden, bliebe FdI die stärkste politische Kraft.

In Szene gesetzt

Das mag an der Schwäche der Opposition liegen, an einer geschickten Rhetorik und daran, dass die Auswirkungen der verheerenden Politik für das Gros der italienischen Bevölkerung erst mit zeitlicher Verzögerung zu spüren sein werden. Bei Melonis wohl prominentestem Wahlversprechen, einem quasi kompletten Stopp der Einwanderung über das Mittelmeer und der Aufhebung jedweder Kooperation mit zivilen Seenotrettern, läuft alles gegen Plan: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der ankommenden Flüchtlinge bereits jetzt mehr als verdoppelt. Trotzdem konnte sich Meloni geschickt als Managerin des Problems in Szene setzen. Sie brachte eine Gesetzesverschärfung auf den Weg, die Strafen von bis zu 30 Jahren für »Schlepper« vorsieht; schloss mit der EU im Schlepptau einen Milliardendeal mit Tunesien ab; versammelte eine beachtliche Zahl von Staats- und Regierungschefs der Mittelmeeranrainerstaaten in Rom zu einer Migrationskonferenz; lud hochrangige Vertreter der EU-Behörden wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf die Insel Lampedusa ein und erhielt dort das Versprechen einer milliardenschweren Unterstützungszahlung. Jüngst ließ sie erfolgreich darüber abstimmen, Auffanglager in faktische Gefängnisse umzurüsten und die Länge der Abschiebehaft auszuweiten. Vor der UN-Vollversammlung in der vergangenen Woche rief sie zu einem »Krieg gegen Schlepper« auf, dem sich auch andere Länder anschließen sollten und setzt mit ihrer Hetze auch in Europa den Ton. Apropos, Europa: Hatte sich die Römerin bis zu ihrem Wahlkampf noch in scharfer Ablehnung gegenüber der EU positioniert, zeigt sie sich seit Amtsantritt kooperativ und moderat in der Agitation.

Weitere Versprechen wie die Herabsetzung des Renteneintrittsalters, eine Bremse bei den Gas- und Strompreiskosten, die Reduzierung der Jugendkriminalität oder die Besteuerung der großen Digitalkonzerne ist sie bisher nicht angegangen. Die Einführung eines Mindestlohns, für den sich insbesondere das außerparlamentarische linke Parteienbündnis Unione Popolare und in Teilen auch der PD seit Monaten stark machen, wird von der Regierung blockiert. Aber auch hier zeigte sie sich vorgeblich kompromissbereit, als sie Schlein und andere Oppositionsvertreter vor rund einem Monat zum Gespräch lud.

Im März hatte der Partito Democratico Elena Schlein zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie galt als Außenseiterin und eher links, zumindest linker als ihr Kontrahent, der langjährige Präsident der Region Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Während Bonaccini im ersten Wahlgang noch die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen konnte, gelang es ihr, sich im zweiten Wahlgang, bei dem auch Nichtparteimitglieder wählen durften, durchzusetzen. Die Anfangseuphorie und die Hoffnung, sie könne die Partei, die schon seit Jahren in einer Krise steckt, aus dem Umfragetief holen, ist erloschen. Das mag vor allem daran liegen, dass Schlein sich nicht klar positioniert. Beispielsweise bei ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg: Eigentlich steht sie für eine diplomatische Lösung und zeigte sich dennoch mit den Waffenlieferungen einverstanden. Wirklich linke Kräfte sind im Parlament momentan nicht vertreten, wie in vielen anderen europäischen Ländern ist die Linke auch in Italien zerstritten und fragmentiert – und das bei einer langen und stolzen Tradition des Partisanentums sowie kommunistischer Parteien und Ideen. Im Parlament hat die Regierung daher eine stabile Mehrheit und kann entgegen früherer Regierungen Gesetzesvorhaben einfacher durchbringen.

Neoliberal und reaktionär

Innenpolitisch zeigt sich Meloni – wenig überraschend – reaktionär. So setzt sie sich für ein patriarchales Familienmodell ein, und plant derzeit etwa, die Anerkennung beider Elternteile von Kindern gleichgeschlechtlicher Paare zu untersagen. Über dieses Recht sollen nur noch leibliche Elternteile verfügen dürfen. Außerdem arbeitet ihre Regierung an einem Gesetzentwurf, der vorsieht, Umweltaktivisten für Sachbeschädigung bis zu drei Jahre in Haft zu bringen. Gleichzeitig wurde ein Gesetz gegen Amtsmissbrauch abgeschafft.

Ihre neoliberale Agenda zeigt sich in der Steuerreform, die vom italienischen Parlament im Juni beschlossen wurde, dessen Auswirkungen jedoch erst in einigen Monaten bis Jahren zu spüren sein werden. Das Reformpaket, das nun noch durch einzelne Gesetze in die Tat umgesetzt werden muss, sieht unter anderem die Zusammenlegung zweier Besteuerungsklassen, die schrittweise Absenkung der Einkommenssteuern und Angleichung der Steuersätze vor. Dies bedeutet, dass Arme wie Reiche nahezu die gleichen Steuersätze zahlen werden – sehr zu Gunsten der oberen Einkommensschichten. Ein weiteres klassisches Instrument aus der neoliberalen Mottenkiste scheint seit diesem Sommer auch Melonis Wirtschaftsminister, Giancarlo Giorgetti (Lega), angepackt zu haben: die Privatisierung staatlicher Unternehmen, mit der Begründung, auf diese Weise Geld in die marode Staatskasse zu spülen.

Internationale Rückendeckung, trotz des durch gemäßigte Worte nicht zu versteckenden faschistischen Ursprungs, erkaufte sich Meloni durch ein geschicktes opportunistisches Manöver: Standen sie selbst und ihre Partei jahrelang für eine russlandfreundliche und den USA ablehnende Haltung, erweist sie sich nun als stählerne Transatlantikerin. Dazu gehört eine Unterstützung des Ukraine-Kriegs auf seiten der NATO inklusive Waffenlieferungen und des Wirtschaftskriegs gegen Russland. Auch ist die dabei, den besonders unter den M5S-Regierungen florierenden Beziehungen zur Volksrepublik China ein Ende zu bereiten.

Gut vernetzt

Schon lange vorher angekündigt, gab sie während des letzten G20-Gipfels in Indien im September auch offiziell den Ausstieg ihres Landes aus dem Projekt der Neuen Seidenstraße bekannt. Als einziges Land der G7 hatte sich Italien im März 2019 der Initiative mit der Unterzeichnung eines Memorandums of Understanding angeschlossen. Zwar kann die Aufkündigung auch als rein symbolisches Zeichen gewertet werden, schließlich ist das Dokument eine recht allgemein gehaltene Absichtserklärung und gemeinsame Projekte ließen sich auch ohne Abkommen realisieren. Dennoch scheint die US-Regierung bisher sehr zufrieden: Im Juli erhielt Meloni quasi eine Privataudienz bei Joseph Biden, bei der der US-Präsident verlautbarte, sie seien mittlerweile Freunde geworden.

Italien kann sich für die USA in der EU als nützliches Instrument erweisen, um die politische Einheit der Europäer aufzubrechen. Schließlich pflegt Fratelli d’Italia seit Jahren sehr gute Beziehungen zu den rechts regierten Visegrád-Staaten, die mittlerweile ein ernstzunehmendes Gegengewicht zur deutsch-französischen Hegemonie in der Europäischen Union bilden, Tendenz steigend. Von besonderer Bedeutung sind daher die im kommenden Frühjahr anstehenden EU-Wahlen, bei denen eine Rechtsverschiebung wahrscheinlich ist. So gestärkt im Bund mit der europäischen Rechten könnte sich Meloni trauen, ihre bislang moderate Positionierung aufzugeben und auch in der EU radikalere Töne anzuschlagen.