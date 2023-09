Gilles Bader/IMAGO/MAXPPP Angst und Trauer: Die armenischen Einwohner Bergkarabachs trauen den Zusagen Aserbaidschans nicht (Goris, 27.9.2023)

Die international nicht anerkannte »Republik Arzach« in der Enklave Bergkarabach mitten in Aserbaidschan hört nach drei Jahrzehnten auf zu existieren. Ende des Jahres würden ihre Institutionen aufgelöst, teilten die Behörden in Stepanakert am Donnerstag laut AFP mit. Das komme einer Kapitulation gegenüber Aserbaidschan gleich, das in der vergangenen Woche eine Militäroffensive gegen die seit Monaten abgeschnittene Enklave gestartet hatte. Denn damit gewinne Baku die völlige Souveränität über das überwiegend von Armeniern bewohnte Gebiet zurück. Inzwischen habe mehr als die Hälfte von ihnen Bergkarabach verlassen. In wenigen Tagen werde es dort keine Armenier mehr geben, wird Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan von der Agentur Interfax zitiert.

Bis Donnerstag sind nach Angaben Jerewans 68.400 Geflüchtete aus Bergkarabach in Armenien angekommen. Das wäre bereits mehr als die Hälfte der ursprünglich 120.000 armenischen Einwohner. Armeniens ­traditionelle Schutzmacht Russland teilte dazu am Donnerstag mit, dass es für die Massenflucht keinen Anlass gebe. Er sehe keinen »direkten Grund« für die Flucht, erklärte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag laut Interfax. Deswegen lasse sich auch kaum sagen, wer schuld an der laufenden Tragödie sei. Doch die Armenier in Bergkarabach trauen den Zusagen Aserbaidschans nicht, ihre Rechte zu wahren. Sie teilen mit Aserbaidschan eine »lange Geschichte des Blutvergießens«, wie AFP es nennt.

Seit 2020 hatte ein Waffenstillstand in Bergkarabach bestanden, der von russischen Friedenstruppen überwacht werden sollte. Der Regierung in Jerewan zufolge ist Moskau seiner Schutzfunktion jedoch nicht nachgekommen. Armeniens in der jüngsten Zeit verstärkte Suche nach Verbündeten im Westen ruft weitere Spannungen mit Russland hervor. So kritisierte Peskow am Donnerstag die Absicht Jerewans, dem Internationalen Strafgerichtshof beizutreten. Jerewan wisse genau, dass Moskau das Gericht nicht anerkenne, »dessen Entscheidungen außergewöhnlich feindselig uns gegenüber sind«, wie Peskow von dpa zitiert wird.