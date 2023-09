Frankfurt am Main. Die Deutsche Fußballiga (DFL) muss eine geplante Abstimmung über das weitere Vorgehen mit der »50+1«-Regel wegen eines Befangenheitsantrags verschieben. Nach Informationen der dpa hat die DFL ein Schreiben an alle 36 Profiklubs verfasst und diese darauf hingewiesen, dass die für die Mitgliederversammlung am 9. Oktober angesetzte Abstimmung nach einer Einigung mit dem Bundeskartellamt nicht wie geplant stattfinden könne. Zunächst hatte am Mittwoch der Kicker darüber berichtet. (dpa/jW)