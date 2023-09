Bochum. Deutschlands Fußballerinnen haben mit dem ersehnten ersten Sieg in der Nations League ihre Chancen auf die Olympiateilnahme gewahrt. Das Team um Spielführerin Alexandra Popp gewann am Dienstag abend in Bochum mit 4:0 (2:0) gegen Island. Klara Bühl brachte die DFB-Auswahl in der 19. Minute in Führung, per Foulelfmeter erhöhte ihre Bayern-Kollegin Giulia Gwinn (35.). Die zur zweiten Halbzeit eingewechselte Lea Schüller, ebenfalls vom FC Bayern München, traf in der 68. Minute vor 14.998 Zuschauern zum 3:0, ehe erneut Bühl (78.) erfolgreich war. (dpa/jW)