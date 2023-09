Das kiefernholzfarbene Parkett scheint zu wippen, ab und an quietschen profilstarke Schuhsohlen. Rudernde Armbewegungen sorgen für einen sanften Luftzug. Kein Wunder, rund zwei Dutzend Trainingswütige traben auf Kommando durch die Halle. Ein wilder Mix der Altersklassen: Kadetten (U 15), Junioren (U 17), Jugend (U 19), Männer. Auch einige aus der »Krabbelgruppe«, leistungsstarke Schüler (U 13), dürfen mitmischen.

Nur, einer fehlt an diesem trüben, frühherbstlichen Freitag nachmittag, hockt noch in der Umkleide. »Er braucht manchmal ein bisschen länger«, sagt Cheftrainer Dirk Käsebier gelassen und blickt auf die Stoppuhr in seiner rechten Hand. »Zehn Sekunden, los, Tempo, Tempooo!« Wie auf Zuruf ist der Nachzügler da: Leichtgewichtler Glib Ponomarenko, vierfacher internationaler Deutscher Meister (U 15 bis U 19). Ein sportliches Aushängeschild, jenes Vereins aus dem Ostteil der Hauptstadt, der in der Trabantensiedlung Marzahn sein Quartier hat. Zwischen verwinkelten Betonschluchten, breiten Ausfallstraßen und überwucherten Brachen. An der Hallenwand hinter zwei Flachringen mit abgewetztem, capriblauem Bodenüberzug ziert ein überdimensionales Graffito die Trainingsstätte. Grell in Rot-Weiß-Blau steht dort: Eintracht Berlin. Mittenmang lugt Mike Tyson schelmisch hervor – einen satten linken Haken schlagend.

Streng getaktet

Der 18jährige Ponomarenko ist nicht mehr oft bei seinem Heimatverein, er besucht das Schul- und Leistungssportzentrum (SLZ) in Hohenschönhausen, gleichfalls ein »Ghetto«. Seinen Alltag würden Gleichaltrige vermutlich als eintönig beschreiben. Der Stundenplan kennt zweierlei: Training, Unterricht. Alles streng getaktet, täglich. Vermisst er nichts, will der Autor wissen. Der Abiturient schaut ungläubig; so, als ob er die Frage nicht verstehe. »Nein, Boxen ist die aufregendste Sache für mich.« Und »absolut faszinierend«, schiebt der Jungspund mit ernster Miene nach, um sich weiter seinem Aufwärmprogramm zu widmen. Schattenboxen vor der Spiegelfront mit zahlreichen Schweißschlieren, direkt neben der Ecke mit allerlei Gewichten und Hantelstangen.

Die Ponomarenkos sind in den nuller Jahren aus der Ukraine nach Berlin gekommen. Eine sportbegeisterte Familie. Anfangs turnte Glib als Dreijähriger über die Matten, interessierte sich wie sein Vater und seine beiden Brüder aber mehr für das Boxen. Durchaus ein Vorteil, betont der Begabte, »denn das frühere Turnen hilft mir heute noch«. Bei der Körperkoordination etwa. Ein Handicap gibt es trotzdem: die deutsche Staatsbürgerschaft. Die fehlt Glib. Bürokratische Hürden, mangelnde Unterstützung von Verbandsseite? Richtig einschätzen kann der ambitionierte Punsher die Gründe nicht. Somit bleibt ihm die weltweite Wettkampfbühne im Dress mit dem Bundesadler auf der Brust versperrt. Vorerst zumindest, auch wenn er im Training schon mal Shirts der Sportfördergruppe der Bundeswehr überstreift.

Mit Auge

Cut. Ponomarenko ist nach ein paar Minuten Alleingang vor dem Spiegel auf Temperatur, reiht sich ein in die bunte Schar. Partnerübungen, ohne Handschuhe. Käsebier dirigiert mit Betreuer David Jakob die Pärchen. Glib hat seinen Trainingskollegen sofort angesteuert. Es ist Rodi Kasem, Exweltmeister im Superweltergewicht beim kleinen Verband Global Boxing Council (GBC). Beide kennen sich seit Jahren, waren zusammen mit ihren Familien in derselben Unterkunft für Migranten im Westberliner Randbezirk Spandau. Und leben in einem Zwanziggeschosser. »Glib wohnt zwei Stockwerke unter mir«, sagt Kasem. »Noch«, kontert der zehn Jahre Jüngere. Beide schmunzeln.

Nach drei, vier Runden Meidbewegungen samt Kombinationen im Getümmel der Trainingsgruppe wird es ernster. Sparring im Flachring. Kasem fordert viel von seinem Kumpel. »Rausdrehen, nicht die Linke hängen lassen, und die rechte Gerade gegen meinen Kopf.« Ein munterer, lockerer Schlagabtausch folgt. Freundschaft endet für den kurdischen Syrer im Seilquadrat, »dann geht die Höllenpforte auf, Kampf pur, nichts anderes«, sagt er. Normalerweise, nicht jedoch bei Trainingsspielchen, und schon gar nicht beim Clinchen mit seinem Mitbewohner. Käsebier gesellt sich zum Duo. Der DDR-Vizemeister im Halbfliegengewicht von 1984 hat den Ponomarenko-Spross entdeckt, der Bengel könne ein Großer werden, das Potential habe er jedenfalls. »Komm’, Glib, Führungshand, Aufwärtshaken hinterher, wieder Füüührungshand, weiter, Seitwärtshaken.« Aufgaben gemeistert, wie üblich.

»Jungs, Schicht für heute«, ruft Käsebier. Anderthalb Stunden sind rum, es ist bereits nach 18.30 Uhr, die Freizeitfighter stehen bereit, wollen sich vor dem Wochenende auspowern. Gelegenheit für einen Abschlussplausch mit dem hoch gehandelten Talent. Der Autor hakt nach. »Jeder hat Schwächen, wo liegen deine?« Die Antwort überrascht, Ponomarenko: »Ich problematisiere, diskutiere zuviel mit meinem Trainer.« Das sei kontraproduktiv, wertvolle Übungszeit ginge so verloren. Was ihn aber richtig stört, ist das: Er sei hinsichtlich Knochenbau ein Spätentwickler, und überhaupt, er wolle »einfach männlicher wirken«. Stimmt, nicht alle würden den Jungstar optisch für volljährig halten. Aber alle sollten ihn für voll nehmen, wissen Käsebier und Kasem.

»Und boxerisch, was muss besser werden?« Ponomarenko zuckt kurz mit den Schultern, sagt keck: »Außer Form war ich nie, habe immer intensiv trainiert, von Kindesbeinen an.« Etwaige Defizite mache er wett mit explosiver Schlagkraft. »Und mit Auge.« Aha, denkt der Autor. »Das heißt?« Der Musterknabe ganz Profi: »Ich ahne die nächste Aktion meines Gegners, sehe, was er vorhat, kann mich darauf blitzschnell einstellen.« Exakt das ist es, was Ponomarenko fasziniert. Also, flugs überlegen, flink handeln im Ring. Automatismen abrufen, in Bruchteilen einer Sekunde. Denn jeder Schlag ist ein potentieller Treffer, kann über Triumph oder Desaster entscheiden.

Apropos Niederlage: Oft kam das bislang nicht vor. 57 seiner 61 Kämpfe hat Glib Ponomarenko gewonnen. Wermutstropfen: Die Schlappe nach Punkten gegen den Hessen Ahmad Mansoor Rahmati jüngst beim Finale bei den Deutschen Meisterschaften der U 19 im brandenburgischen Eisenhüttenstadt. Es soll ein Ausrutscher auf der Karriereleiter steil nach oben bleiben, da ist sich der Eintracht-Boxer sicher, ganz sicher. Sein Rezept: »Ich muss noch mehr nach vorne gehen, den Kampf stärker dominieren.« Dann wippt nicht nur der Hallenboden, dann bebt er bei Ringschlachten um große Titel.