Der Dirigent Christian Thielemann wird neuer Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Der 64jährige folgt auf Daniel Barenboim, der den Posten zu Beginn des Jahres krankheitsbedingt abgeben musste. Thielemann wird das Amt 2024 übernehmen, wie Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) am Mittwoch ankündigte. Thielemann hatte bisher stets auf seinen bis 2024 laufenden Vertrag mit der Staatskapelle Dresden verwiesen. Zuvor war der Dirigent bereits künstlerischer Leiter der Osterfestspiele in Salzburg und Musikdirektor der Bayreuther Festspiele. (dpa/jW)