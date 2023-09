IMAGO/ITAR-TASS »Größte Einnahmequelle Russlands« – Ölexportterminal auf der Insel Sachalin, Juli 2022

Ganz neu ist das Thema nicht: »Der Preisdeckel für Putins Öl floppt«, behauptete Spiegel online schon am 11. September mit bebender Empörung. »Moskau macht Milliarden«, hieß es da, was in Wirklichkeit nicht einmal verwunderlich wäre, wenn der von der EU im Dezember vorigen Jahres festgelegte »Preisdeckel« – Russland soll ohne Rücksicht auf die Weltmarktpreise höchstens 60 Dollar pro Barrel kassieren dürfen – hundertprozentig funktionieren würde. Das Reich des Bösen, wie man jetzt wieder sagen muss, fördert und exportiert nun mal mehrere Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte pro Tag. Da kommt selbst unter ungünstigsten Bedingungen viel Geld zusammen.

Am Sonntag hat die in London erscheinende Tageszeitung Financial Times die Erzählung von Russlands Umgehung der westlichen Sanktionen und Rekordeinnahmen ein bisschen weiter vorangetrieben. Viele andere Medien haben den Artikel der FT als Quelle für eigene Darstellungen des Sachverhalts benutzt. Nicht erwähnt wird dabei oft, dass dieser Artikel nur eine einzige namentlich genannte Quelle aufwies: die Kyiv School of Economics (KSE) und noch genauer eingegrenzt einen ihrer vermutlich wichtigsten Analysten, Benjamin Hilgenstock. Die in der ukrainischen Hauptstadt angesiedelte Institution ist, zumindest soweit es den Krieg gegen Russland angeht, regierungstreu. Der Autor erzählt schon seit mehreren Monaten, mindestens seit März, dass die Sanktionen gegen Russlands Erdölexport nicht wirkungsvoll seien und dass der »Preisdeckel« deutlich zu hoch liege. Der Westen müsse nicht befürchten, behauptet Hilgenstock ständig, dass sich eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland negativ auf den internationalen Ölmarkt – gemeint sind letztlich vor allem die Ölpreise – auswirken würde.

Die Erzählung, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht nur erfolglos seien, sondern sogar auf deren Urheber zurückschlügen, wird natürlicherweise von westlichen Linken, die sich nicht der NATO-Einheitsfront angeschlossen haben, mit Kusshand genommen. Das ist auch keineswegs generell unwahr. Aber mit kritischem Vorbehalt sollte man solche Erzählungen dennoch lesen. Wo Hilgenstock und Kiew draufsteht, sollte man misstrauisch werden.

Was also erzählte die Financial Times am Sonntag? Russland habe im ersten Quartal des laufenden Jahres 50 Prozent mehr Erdöl und Erdölprodukte verkauft als zur selben Zeit im Vorjahr. Das allein sagt aber nicht viel über die Einnahmen. Russland ist es ohne besondere Mühen gelungen, nach der Blockierung der westlichen Märkte andere Kunden für seine Ölexporte zu gewinnen. Aber stimmt die Rechnung denn? Die FT behauptete, dass Russland inzwischen Preise erzielen kann, die deutlich oberhalb des 60-Dollar-»Deckels« liegen. Russlands Erdöleinnahmen lägen um mindestens 15 Milliarden Dollar höher als 2023, erzählte Hilgenstock, und die Financial Times zitierte ihn ohne Bedenken. Die KSE in Kiew »schätzt« trotzdem, dass Sanktionen, Handelsbeschränkungen und zurückgezogene Aufträge Russland seit Februar 2022 rund 100 Milliarden Dollar Einnahmen aus dem Erdölexport gekostet hätten. Nachvollziehbar ist das aber nicht.

Die von der Financial Times übernommene und weiterverbreitete Erzählung widerspricht der Darstellung der US-Regierung in extremer Weise. Am 15. Juni berichtete die Nachrichtenagentur AP, dass der vom Westen beschlossene »Preisdeckel« den Erdölexport, die größte Einnahmequelle Russlands, schwer eingeschränkt habe. Der stellvertretende Finanzminister der USA, Adewale Adeyemo, wurde mit der Behauptung zitiert, dass der »Preisdeckel« in nur sechs Monaten zu einem erheblichen Niedergang der russischen Einnahmen beigetragen habe. Die russischen Erdöleinnahmen seien im Vergleich mit dem Vorjahr um fast 50 Prozent gesunken.

Mit der Darstellung der FT, die am Sonntag veröffentlicht wurde, passen diese Aussagen nicht zusammen. Mindestens eine Seite sagt nicht die Wahrheit. Womöglich keine.