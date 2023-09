Rote Hilfe: Öffentlichkeitsfahndung ist Hetzjagd auf Antifaschisten

Sebastian Willnow/dpa Solidarität gegen Repression. Demonstration in Leipzig (1.7.2023)

Die linke Schutz- und Solidaritätsorganisation Rote Hilfe kritisierte in einer in der Nacht zu Mittwoch verschickten Erklärung eine Öffentlichkeitsfahndung des Bundeskriminalamtes nach einem Antifaschisten:

Nachdem Ende Mai die Urteile gegen Lina E. und drei weitere Antifaschist*innen gesprochen wurden und sie zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, die noch nicht rechtskräftig sind, macht die Bundesanwaltschaft ihre Drohung wahr: Aktuell wird nach Johann G. eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Auf der Webseite des BKA ist sein Foto zu sehen und entsprechende Plakate sollen nach Medienberichten an öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfen ausgehängt werden. Der Aktivist soll ebenfalls einer konstruierten sogenannten »kriminellen Vereinigung« angehören und sich an Angriffen gegen militante Neonazis beteiligt haben.

Hierzu erklärt Anja Sommerfeld, Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe e. V.: »Die Öffentlichkeitsfahndung stellt den Genossen an den Pranger und ruft die Bevölkerung zur Denunziation auf. Damit ist die gesamte antifaschistische Bewegung gemeint. (...) Die Grundrechte des Beschuldigten werden damit massiv verletzt, es findet eine Vorverurteilung mit Ansage statt. (…) Die Art und Weise der Fahndung zeigt den unbedingten Verfolgungswillen der Repressionsbehörden gegen alle Personen und Gruppen, die sich in Leipzig und der Region gegen den Naziterror wehren. Nach all den Skandalen betreffend der Ermittlungsbehörden ist es vermutlich die Flucht nach vorne, um den Kampf gegen rechts zu kriminalisieren und die Verstrickungen von Beamt*innen in den Neonazisumpf zu verschleiern. Antifaschist*innen sollen dämonisiert und als sogenannte Kriminelle abgestempelt werden. (…).«

Der innenpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, Torsten Felstehausen, begrüßte am Mittwoch das Verbot der faschistischen »Artgemeinschaft« durch das Bundesinnenministerium:

»Das Verbot der völkischen ›Artgemeinschaft‹ ist richtig, kommt jedoch viel zu spät. Auffällig ist, dass die Verbotsverfügung des Innenministeriums bereits Anfang August ausgestellt, aber erst jetzt veröffentlicht und vollstreckt wurde. Es schleicht sich der Verdacht ein, dass das Verbot vor allem der angeschlagenen Innenministerin Nancy Faeser (SPD) im hessischen Landtagswahlkampf nützen soll. Diese Taktik ist jedoch gefährlich, da die Gefahr, dass seit August Informationen in die rechte Szene durchgestochen wurden, hoch ist. Schon jetzt gibt es Hinweise, dass Teile der rechten Szene wussten, dass es vor der Landtagswahl noch zu Razzien kommen würde. Der Kampf gegen die militante und extreme Rechte muss aber mehr sein als ein billiger Wahlkampfgag.«

Spätestens seit 1980 sei die sogenannte Artgemeinschaft zum wichtigsten Netzwerk mit Scharnierfunktion zwischen den verschiedenen Strömungen der extremen Rechten und Querverbindungen zu verschiedenen extrem rechten Organisationen avanciert, so Felstehausen. (…) So habe sich die sogenannte Artgemeinschaft zu einem Sammelbecken für militante Neonazis wie dem NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben oder dem Mörder von Walter Lübcke, Stephan Ernst, entwickelt. » (…) Auch gegen andere völkische Siedlungsstrukturen wie zum Beispiel die Anastasia-Bewegung muss endlich konsequent vorgegangen werden.«