Konterrevolutionärer Modellstaat des Tages: Estland

imago/imagebroker Bringt nicht nur deutsche Nationalisten in Wallung: Den ehemaligen Königsberger Hauptbahnhof zieren Hammer und Sichel und der Schriftzug Kaliningrad

Geschichts- und Sprachpolitik sind in Ermangelung anderer, mehr handfester Machtmittel erstrangige Betätigungsfelder für viele Staaten in Osteuropa, die im Zuge der Beseitigung der UdSSR die Operettenbühne der Weltgeschichte erklommen haben.

In den drei baltischen Ländern hat man seither wie anderswo auch die Totalitarismusideologie zur geschichtspolitisch verbindlichen Staatsdoktrin gemacht. Allerdings sitzt der Mantel nicht richtig: Der Hass gilt ja allein der Sowjetunion und »dem Kommunismus«. Die gleichzeitige und gleichsetzende Verurteilung des »Nationalsozialismus«, die jeder deutsche Sozialkundelehrer im Schlaf aufsagen kann, bringt Leute ins Stolpern, die Denkmäler für die Rote Armee schleifen, einheimische Faschisten der Zwischenkriegszeit rehabilitieren und längst die aus Landsleuten formierten Divisionen der Waffen-SS in die Erzählung über den jeweiligen »Freiheitskampf« integriert haben.

Der Krieg in der Ukraine lässt nun allenthalben Ideen erblühen, die auf eine finale antikommunistische Flurbereinigung zielen. Etwa in Estland: Dort hatte das Parlamentskomitee für auswärtige Angelegenheiten am Dienstag den Einfall, den amtlichen Sprachbetreuern vorzuschlagen, im Estnischen den Namen Kaliningrad verbindlich durch Königsberg zu ersetzen. Und die russische Grenzstadt Kingissepp – zu Sowjetzeiten nach dem 1922 von der estnischen Polizei ermordeten Gründer der Kommunistischen Partei Estlands benannt – soll wieder Jamburg genannt werden.

Die Kombination verrät, worum es (einmal abgesehen vom eingebildeten Endkampf gegen Moskau) hier geht: Mit Kalinin und Kingissepp würden zwei »Rote« von der Landkarte getilgt, von denen der estnische Staat einen sogar ganz real vom Leben zum Tode befördert hat. Der französische Historiker Mignet wusste schon vor 200 Jahren: »Eine Konterrevolution hat ihre eigenen Gesetze; einmal begonnen, muss sie ihren Lauf nehmen wie jede Revolution.« Wir nähern uns dem letzten Kapitel.