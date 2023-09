Nähe zum Volk

Jacob Schröter/imago Mitgefühl: Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee möchte nicht über statistische Durchschnittswerte sprechen

Zum 3. Oktober läuft die offizielle Phrasendreschmaschine auf Hochtouren. Am Mittwoch leistete neben dem amtierenden Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), einer seiner Amtsvorgänger, Wolfgang Tiefensee (SPD), seit 2014 Wirtschaftsminister in Thüringen, Außerordentliches. Er teilte im Deutschlandfunk mit, er nenne sich nicht »Ossi«, aber »fühle mit Ostdeutschland«. Im übrigen dauere die Angleichung von Löhnen und Renten noch zehn bis 20 Jahre. Der in der DDR nach eigener Aussage »Widerständige« hat wenigstens Trost für den Zustand, den er 1989/1990 mit herbeigeführt hat. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch meinte laut dpa am selben Tag: Die »Ampel« tue »objektiv alles dafür, dass Wut und Unzufriedenheit im Osten anwachsen.« Denn zum DDR-Anschlussdatum geht es medial um Sentiment und Befindlichkeiten. Tiefensee lehnt es deswegen auch ab, nur über statistische Durchschnittswerte zu reden, er hat ja Mitgefühl.

Solange es nicht um Krieg geht: Denn da ist diese merkwürdige Einstellung, wie er meint, im Osten zur russischen Regierung. Ja, das russische Volk, zu dem hat einer wie er, der kopfmäßig stets im NATO-Staat wohnte, »eine große Nähe«. Nun seien aber bei den Ostdeutschen »die Folgen des Ukraine-Krieges spürbar«, und die wollten die nicht. Die Folgen. Das ist repräsentativ für den Stand der Dinge: Kann es überhaupt sein, dass jemand Krieg nicht will? Und vielleicht sogar nicht mal dessen Vorbereitung, etwa das Vorrücken der NATO einschließlich Bundeswehr bis kurz vor Moskau und St. Petersburg? Dem anlasslosen Füllen des Pulverfasses in Osteuropa seit der angeblichen »deutschen Einheit« folgte seit 2014 der von der NATO munitionierte völkerrechtswidrige Feldzug der Kiewer Putschisten gegen alle, die Russisch sprechen. Einer wie Tiefensee, der nur körperlich im Osten anwesend war, hat demnach nicht einmal den Anflug einer Idee davon, dass im Osten, wo bis 1994 Hunderttausende Soldaten der sowjetischen und russischen Armee stationiert waren, die Erinnerung an den Weltkrieg und dessen Folgen anders wach ist als dort, wo faktisch 1945 die militärische Revanche gestartet wurde – gestützt auf Lethargie, Ignoranz und Hollywood. Wer schon von der »Zone« keine Ahnung hatte, ist in seinem Stolz, von Russland nichts außer »Stalin gleich Hitler« zu wissen, nicht zu übertreffen. Russische Dirigenten raus, Wissenschaftskooperation kappen, Sängerinnen attackieren – klappt im Westen problemlos. Und wenn russisches Erdöl und Erdgas trotz »Russland-Krieg« (Annalena Baerbock vergangene Woche) weiter bezogen werden, dann zwar im Osten anlanden – Ostseeküstenschutz dort ist egal –, aber ja nicht in Schwedt verarbeiten.

Denn es geht ja nur um »Gefühle«. Für die Politik, die Krieg will, erwärmte einer wie Tiefensee sich schon »widerständig« in der DDR. Soll noch zehn bis 20 Jahre so weitergehen.