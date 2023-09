IMAGO/Xinhua Hoher Besuch: Nepals Premierminister Pushpa Kamal Dahal beim chinesischen Amtskollegen Li Qiang in Beijing (25.9.2023)

Für ein Land mit zwei übermächtigen Nachbarn, die zudem untereinander nicht die allerbesten Freunde sind, ist regionale Außenpolitik ein echter Balanceakt. Das trifft besonders auf Nepal zu: Im Norden grenzt China an die schmale Himalajarepublik, im Süden ist sie umschlossen von der Grenze zu Indien. Beide Länder zählen jeweils etwa 1,4 Milliarden Einwohner, in Nepal hingegen leben nur gut 30 Millionen Menschen. Gute Beziehungen nach beiden Seiten zu unterhalten, Interessen geschickt auszutarieren und sich zugleich nicht unterbuttern zu lassen, während man im Ringen um Einfluss das Beste für sich herausholt, darin hat man es in Kathmandu über die Jahrzehnte zu einer gewissen Perfektion gebracht.

Aktuell steht die Beziehungspflege in Richtung Beijing abermals im Vordergrund. Gerade absolviert Nepals Premier Pushpa Kamal Dahal alias Prachanda seinen jüngsten Staatsbesuch in der chinesischen Hauptstadt. Es ist mehr als eine Stippvisite: Am Sonnabend begonnen und noch bis Monatsende andauernd, bieten die acht Tage reichlich Gelegenheit zur Pflege bestehender und dem Knüpfen neuer Kontakte. Der Regierungschef, der zugleich Vorsitzender der Kommunistischen Partei Nepals – Maoistisches Zentrum (CPN-MC) ist, war bereits 2008 bis 2009 und 2016 bis 2017 Premier. Manche der jetzigen Gesprächspartner sind deshalb schon alte Bekannte.

In einer gemeinsamen Erklärung bekennt sich die nepalesische Seite eindeutig zur Ein-China-Politik. Die Regierung der Volksrepublik sei die einzige rechtmäßige Regierung, die ganz China vertritt, Kathmandu stelle sich gegen die »Unabhängigkeit Taiwans«. Beijing wiederum »unterstützt nachdrücklich Nepal dabei, seine Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität zu wahren«, wie es heißt. Zugleich unterstütze man den kleinen Nachbarn dabei, einen selbstgewählten Weg im Hinblick auf dessen Sozialsystem und seine Entwicklung zu beschreiten. Doch auch zwischen China und Nepal hatte es zuletzt 2020 und 2022 kleinere Grenzstreitigkeiten gegeben. Vorwürfe seinerzeit, Beijing habe im nepalesischen Humla-Distrikt sogar Häuser und andere Bauten errichtet, waren bei einer Untersuchung aber letztlich nicht zu beweisen. Dafür hat sich der Streit um wechselseitige Territorialansprüche zwischen Indien und Nepal in jüngerer Zeit immer wieder hochgeschaukelt.

Gerade Dahal, der eine Mehrparteienkoalition unterschiedlicher ideologischer Ausrichtung anführt, ist bemüht, die traditionell deutlich größere Abhängigkeit von Neu-Delhi durch eine engere Partnerschaft mit dem zweiten Nachbarn zu kontern. Insgesamt ein Dutzend bilaterale Vereinbarungen wurden beim aktuellen Besuch im Beisein Dahals und seines chinesischen Amtskollegen Li Qiang unterschrieben. Es geht unter anderem um eine Kooperation der staatlichen Planungsgremien, verstärkten Austausch in Sachen Digitalwirtschaft, Weiterentwicklung der Zusammenarbeit in Landwirtschaft und Fischerei. Die Handelsministerien beider Länder wollen eine technische Arbeitsgruppe gründen, um das 1981 geschlossene Handelsabkommen noch tiefgreifender umzusetzen. Zudem sollen Pflanzen aus Nepal für Chinas boomende Gesundheitsbranche geliefert werden.

Besonders bedeutsam für Kathmandu sind nicht nur der verstärkte Erfahrungsaustausch im Bildungssektor und im Wissenschaftsbereich sowie weitere Energieprojekte. Ganz besonders im Fokus stehen neue Grenzübergänge und Transportwege. Zwar gibt es schon seit 1967 mit dem China-Nepal-Highway eine zentrale Verbindung zum nördlichen Nachbarn. Was die Versorgung Nepals mit vielen für den Alltag wichtigen Importen betrifft, kommt die Masse aber nach wie vor mittels unzähliger Lkw über die Südgrenze aus Indien. Bei einer Wirtschaftskonferenz der beiden Handelskammern am Montag warb Dahal um noch mehr chinesische Investitionen. Im Blick ist unter anderem der wachsende Tourismussektor. Schon seit acht Jahren ist China der größte Investor im Himalajastaat.