Evelyn Hockstein/REUTERS

»Ihnen steht zu, was Sie verdient haben«, rief US-Präsident Joseph Biden am Dienstag (Ortszeit) vor einem Logistikzentrum von General Motors im US-Bundesstaat Michigan ins Megaphon. »Und Sie haben verdammt viel mehr verdient, als Sie jetzt bekommen.« Seit anderthalb Wochen streiken Arbeiter bei GM, aber auch bei Ford und Chrysler für 40 Prozent mehr Lohn. Eingefädelt hatte den Auftritt des Präsidenten, der viele Journalisten an die Einladung von Kohlekumpeln ins Weiße Haus des Jahres 1902 erinnerte, Gewerkschaftschef Shawn Fain. (jW)