Jane Rosenberg/REUTERS Eines ist sicher: Expräsident Trump wird seine Verurteilungen wie Orden in den Wahlkampf tragen (Gerichtszeichnung, 22.9.2023)

Es ist also amtlich. Donald Trump, seine ältesten Söhne und sein Unternehmen sind für einen »anhaltenden und wiederholten Betrug« verantwortlich, bei dem sie den Wert von Immobilien in Manhattan und Florida sowie von Golfplätzen in den USA und in Schottland enorm aufblähten. Das entschied ein Richter des Staates New York am Dienstag (Ortszeit). Die »Wohltätigkeitsorganisation« Trump Foundation wurde zugleich aufgelöst. Die Verhandlungen über das genaue Strafmaß können sich allerdings noch bis Dezember hinziehen. Die Anwälte des Expräsidenten kündigten an, in Berufung zu gehen.

In dem seit 2020 laufenden Verfahren wird Trump und seinem Unternehmen vorgeworfen, den Wert seines Vermögens um insgesamt mehr als zwei Milliarden US-Dollar aufgebläht zu haben, um Hunderte von Millionen Dollar an Darlehen zu günstigen Konditionen zu erhalten. Die Generalstaatsanwältin und Demokratin Letitia James fordert daher 250 Millionen Dollar Schadenersatz und versucht Trump zu verbieten, jemals wieder in New York geschäftlich tätig zu werden.

Laut der Financial Times wurde Trumps Konzern im Januar in einem anderen Strafverfahren wegen Steuerbetrugs verurteilt, weil Führungskräfte Steuern durch extravagante Vergünstigungen wie Wohnungen in Manhattan und Luxusautos hinterzogen hatten. Das Unternehmen wurde zu einer Geldstrafe von 1,6 Millionen Dollar verurteilt. Trumps langjähriger Finanzchef Allen Weisselberg bekannte sich schuldig und verbüßte eine fünfmonatige Haftstrafe. Durch die jetzige Klage drohen den Angeklagten zwar keine Gefängnisstrafen, das Urteil könnte Trump aber als Immobilienunternehmer treffen, da er zahlreiche Gebäude in New York City besitzt.

Trump, der sich im nächsten Jahr erneut um den Präsidentenposten bewerben will, sieht sich vier weiteren Anklagen gegenüber – unter anderem wegen der Aufbewahrung von Geheimdokumenten, Schweigegeldzahlungen und des Versuchs, das Ergebnis der Wahl 2020 zu beeinflussen. Er plädiert auf »nicht schuldig« in allen Punkten.